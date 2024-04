Regionali, gli ambulanti scelgono Cirio: "Votate Massa uno di noi"

I mercatari scendono in campo con il centrodestra per le Regionali. Il direttore tecnico del GOIA FENAPI, Gregory Massa, si presenta alle prossime elezioni nella lista civica del Presidente Cirio "per portare i temi caldi del piccolo commercio all’attenzione delle istituzioni”.

Dal M5S al cdx

Se alle scorse Politiche l'associazione aveva scelto di sostenere il M5S e Chiara Appendino, ora gli ambulanti passano al centrodestra. E il settore, strategico per l’economia regionale e un servizio irrinunciabile per tutta la cittadinanza piemontese, potrebbe essere un buon bacino di voti.

16mila imprese

Il solo comparto del commercio su aree pubbliche, mercati e fiere, annovera circa 16mila microimprese. I temi che promette di portare il GOIA FENAPI in Regione sono quelli cari agli ambulanti, "dall'accesso al credito, ai contributi a fondo perduto per la sostituzione dei mezzi di lavoro, alla tutela dei mercati e delle attività storiche".

I temi