Regionali, UDC e PLI con Forza Italia a sostegno di Cirio. Zangrillo: "Condividono i nostri valori"

A presentare l'accordo elettorale sono stati, questa mattina nella sede di Forza Italia a Torino, il Ministro della Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo con il segretario regionale dell’Udc, Paolo Greco Lucchina e il segretario nazionale del Pli, Roberto Sorcinelli. "Sono felice di poter confermare oggi questi accordo elettorale con Udc e Pli - ha commentato Zangrillo -, gli elettori hanno bisogno di essere rassicurati. In queste settimane c'è stato un intenso lavoro finalizzato a trovare accordi possibili con forze politiche che condividono i nostri valori, per poi trovare candidati che non considerino la politica come un hobby ma che si impegnino e che condividono i nostri valori. Dobbiamo affrontare la campagna elettorale non dando niente per scontato, mi fa piacere che alcuni giornali diano per scontato il risultato di Alberto [Cirio, ndr] ma dobbiamo affrontare questi 40 giorni con una campagna elettorale seria. Puntiamo ad avere qualche consigliere in più rispetto alla scorsa elezione e magari qualche assessorato. Quello che ci interessa è la capacità di mettere persone giuste al posto giusto che abbiano competenze".



Marina Zannini sarà la candidata del Partito Liberale, presentata dal segretario nazionale Sorcinelli che ha dichiarato: "La tradizione liberale è sempre stata davvero importante in Piemonte a cominciare da Luigi Einaudi per finire con Raffaele Costa, questi valori sono fondamentali e vogliamo portare questa tradizione nel prossimo Consiglio Regionale. Questo accordo riporta il nostro nome nel logo ed è uno snodo cruciale per il partito, grazie agli amici di Forza Italia e UDC che hanno deciso di dare la giusta rilevanza e ricordare con la nostra presenza la forte tradizione liberale piemontese e riportarla a rivivere nuovi fasti".



I candidati espressi dall'UDC sono invece l'ex consigliere regionale eletto con la Lega Claudio Leone, Loredana Muci, Natale Ubaldo Cacciola e Matteo Doria. "Essere inclusivi in politica è una forza - ha commentato il segretario regionale Greco Lucchina - e attualmente non c'è nessun partito con questo atteggiamento. UDC darà il suo contributo come ha sempre fatto, c'è una scelta condivisa insieme a Forza Italia".



"Riproponiamo oggi, dopo l'esperienza delle comunali di Torino, il progetto di un grande partito moderato - ha spiegato il vicepresidente del Gruppo al Senato di Forza Italia Roberto Rosso - che Berlusconi chiamava la Casa dei moderati".