A Torino Nord cresce la rete per l'inclusione: a Settimo Torinese la nuova sede dello sportello PUOI

Un luogo di incontro e condivisione tra cittadini, enti del terzo settore e operatori sociali del territorio. Una porta - sempre aperta - dove personale appositamente formato (assistenti sociali, infermieri, educatori e altri operatori sociali) svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza sui servizi sociali, assistenziali e sanitari e sulle opportunità offerte dal sistema di welfare locale e nazionale. Sono gli Sportelli P.U.O.I. - Punti Unici di Opportunità e Inclusione - articolati in 5 punti di accesso distribuiti nei Comuni in cui Unione NET gestisce, per l’appunto, i servizi socio-assistenziali, ovvero Leinì, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano.

Gli Sportelli P.U.O.I. sono qualcosa in più di una sede distaccata dei servizi sociali: si rivolgono a tutta la cittadinanza e svolgono anche l'importante funzione di facilitazione digitale. Qui, le persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici possono per esempio fare lo SPID, svolgere pratiche burocratiche e sanitarie, effettuare il cambio del medico, prenotare l'appuntamento per la carta d'identità e molto altro.