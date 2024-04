Grazie al Rotary Club Torino Lagrange rinnovati i locali di Aria-Spazi ReAli

Il Rotary Club Torino Lagrange è orgoglioso di aver completato, nel fine settimana del 13 e 14 aprile, il rinnovo di una porzione dei locali di Aria - Spazi ReAli situati in Via Giolitti 40/B a Torino.

I membri del Club si sono occupati della tinteggiatura e della installazione di tele realizzate dagli studenti del Primo Liceo Artistico Statale. Questa iniziativa ha rappresentato un'opportunità concreta e operativa per fare la differenza nella nostra comunità, contribuendo a creare uno spazio accogliente per i giovani e, al contempo, unire il club in un unico sforzo collettivo.

Aria - Spazi ReAli è un progetto rivolto a giovani tra i 14 e i 28 anni, realizzato in collaborazione con la Città di Torino e numerose associazioni del territorio. Offre un servizio di ascolto psicologico, con percorsi individuali e di gruppo, attività di laboratorio e orientamento all'autonomia. L'obiettivo è di aiutare i giovani a superare momenti di difficoltà e affrontare cambiamenti in un ambiente accogliente, riservato e privo di pregiudizi. L'equipe di Aria - Spazi ReAli, composta da operatori con diverse professionalità ed esperienze, condivide l'idea di uno spazio pensato per i ragazzi e dalle ragazze, dove trovare accoglienza, incontro, ascolto e ricerca condivisa di risposte a piccole e grandi difficoltà. Un luogo dove poter dialogare e confrontarsi su tematiche quali l'affettività, le relazioni, il cibo, le amicizie, la salute, lo studio, il tempo libero e il lavoro.