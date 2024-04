Violenza sessuale in corso Racconigi, la Circoscrizione 3 chiede più sicurezza: "Pochi i vigili nelle periferie"

A pochi giorni dalla violenza sessuale in corso Racconigi, episodio che ha suscitato clamore e indignazione un pò dappertutto, la Circoscrizione 3 mette al primo posto la sicurezza. La consigliera circoscrizionale della Lega Anna Vadalà, infatti, il 10 aprile scorso aveva presentato un'interpellanza sulla presenza dei vigili urbani nel quartiere, accusando la Giunta comunale di una cattiva distribuzione sul territorio. La discussione si è tenuta durante la seduta di ieri, mercoledì 17 aprile, due giorni dopo lo stupro avvenuto nel cuore di Borgo San Paolo.

Il botta e risposta Vadalà-Pentenero

A febbraio, l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero aveva risposto a un'altra interpellanza della stessa consigliera Vadalà, riportando i numeri dei 'civich' in forza a ogni Circoscrizione. Come denunciato da Vadalà, il totale dei vigili urbani della Città si attesta a 1415 unità mentre, come fissato dalla legge regionale 57 del 16 dicembre 1991, dovrebbero essere di 550 ogni abitanti, per un totale di 1523. Ma a preoccupare la consigliera non è tanto il deficit di 108 risorse, quanto la presenza "sul campo" della polizia locale: infatti solo 527 - il 37% - è assegnato alle sezioni sul territorio, mentre il resto fa parte di sezioni specialistiche e funzioni di supporto.

I numeri delle diverse Circoscrizioni

Di questi 575, a usufruirne sono maggiormente i quartieri centrali. Il rapporto di vigili per residente è infatti di uno ogni 976 abitanti per la Circoscrizione 1 (centro e Crocetta) e di uno ogni 986 per la 8 (San Salvario, Borgo Po, Nizza Millefonti, Filadelfia, Lingotto). Le Circoscrizioni 6 (Barriera di Milano, Regio Parco, Falchera) e 5 (Vallette, Borgo Vittoria, Madonna di Campagna) sono quelle con il numero decisamente più basso, pari a un vigile ogni 2007 abitanti per la prima e uno ogni 2818 per la seconda. Nel caso della Circoscrizione 3, invece, si parla di 68 civich per 120.912 abitanti, pari a uno ogni 1778.La richiesta della consigliera Vadalà alla circoscrizione è quindi quella di richiedere almeno 15 unità da trasferire al Comando della 3, per avere un numero di vigili equiparabile ai quartieri di Santa Rita e Aurora, oltre a farsi portavoce di una migliore redistribuzione delle forze dell'ordine sul territorio comunale.

La richiesta: "Servono più agenti nella 3"

"La scorsa notte, a 150 metri dal comando dei Vigili e dalla Polizia, pare sia stata stuprata una ragazza che all'1 di notte tornava a casa - ha dichiarato in consiglio circoscrizionale la consigliera Vadalà - Nessuno mi leva dalla testa che avere più controlli sulla strada, avere più addetti di polizia municipale, sarebbe un grande deterrente per ogni genere di violenza e a grandi reati. Siamo stufi di vedere tutelate le zone della ZTL e che a Barriera di Milano c'è un vigile ogni 2800 abitanti, non è una distribuzione equa e democratica".