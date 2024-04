Il Politecnico partecipa con numerosi eventi alla Planet Week 2024

Il Politecnico di Torino partecipa con numerosi eventi alla Planet Week 2024 che si svolgerà a Torino e in Piemonte dal 20 aprile, in vista del G7 Clima, Energia e Ambiente che si terrà alla Reggia di Venaria dal 28 al 30 aprile.

I temi affrontati dalla Planet Week sono al centro delle transizioni ecologica e digitale che stanno attraversando la nostra società e determinando il futuro del nostro pianeta.



“La tutela dell’ambiente e una tecnologia più equa e accessibile non possono essere solo considerati principi ispiratori ma devono essere priorità concrete nelle politiche europee e globali a cui il mondo universitario deve portare il proprio contributo”, spiega il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati, che prosegue: “Il Politecnico di Torino ha un ruolo di guida nelle transizioni ecologica e digitale mettendo a disposizione della società i propri solidi saperi scientifici e tecnologici”.



Gli eventi e le iniziative organizzati dall’Ateneo in occasione della Planet Week esploreranno i temi delle energie rinnovabili, dell’economia circolare, del clima e dell’impegno delle nuove generazioni in collaborazione con importanti partner di settore.

Tra i molti appuntamenti, di particolare interesse l’incontro di 100 studenti delle scuole superiori provenienti da 22 Paesi per l’iniziativa a cura di RUS – Rete delle Università sostenibili, coordinata dal Politecnico, “Youth-Private Sector: Driving Collective Innovation”, che si svolgerà il 23 aprile in Sala Emma Strada, con l’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che presenzierà anche ad altri incontri in programma.

Il 24 aprile sarà coinvolta anche la sede dell’Ateneo di Mondovì (CN), dove il Politecnico organizza l’incontro "L’evoluzione del packaging e il futuro dell’agrifood: sostenibilità della filiera e del prodotto alimentare", occasione per scoprire come l'industria agroalimentare, che affonda le radici nella tradizione italiana ma non può prescindere dall'innovazione tecnologica, sta contribuendo alla costruzione di un modello di società più responsabile e sostenibile.

Saranno poi inseriti nel programma della Planet Week gli appuntamenti della tre giorni di incontri, dal 26 al 28 aprile, organizzati da WEC Italia, Globe Italia, OMEC e Atlantic Council in collaborazione con il Politecnico, che coinvolgeranno alti rappresentanti istituzionali, delegazioni dei Paesi del G7 e delle primarie aziende energetiche e della filiera del riciclo, per discutere soluzioni e roadmaps tecnologiche verso gli obiettivi net-zero.

In conclusione della settimana, il Politecnico ospiterà al Castello del Valentino l’incontro Sustainable Biofuels International Forum, organizzato nell’ambito del G7 Clima, Energia e Ambiente, a cui parteciperanno esponenti governativi, aziende e agenzie internazionali del settore energia.

GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DAL POLITECNICO PER LA PLANET WEEK



20 aprile 2024 - Giardini reali

· Appuntamenti di Biennale Tecnologia per la Giornata mondiale della Terra:

- La plastica invisibile: cosa si nasconde in quello che ingeriamo?

- Cool futures? La crisi climatica tra arte, scienza e sport

- L’attivismo nel mondo del lavoro. Giovani voci a confronto



22 aprile 2024

· Enabling Citizen Participation in Climate Action and Sustainable Energy Transition – ore 15.00, Castello del Valentino, Viale Mattioli, 39

· Sfide globali, sfide locali: quali soluzioni? Il Parlamento Europeo dei Cittadini per scoprirle – ore 18.00, Energy Center, via Paolo Borsellino 38/16

23 aprile 2024

· Sfida e Futuro delle Comunità Energetiche, ore 14.00, Energy Center, via Paolo Borsellino 38/16

· L’economia circolare dell’attività estrattiva: valorizzazione dei rifiuti e delle discariche minerarie – ore 9.30, Sala Riunioni DIATI (Ingresso 3) - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24

· Youth-Private Sector: Driving Collective Innovation – ore 14.00, Sala "Emma Strada" - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24



24 aprile 2024

· Incontri per il pianeta: conciliare ambiente e sviluppo nel terzo millennio, ore 9.30 - Sala "Emma Strada" - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24

· L’evoluzione del packaging e il futuro dell’Agrifood: sostenibilità della filiera e del prodotto alimentare – ore 14.00, Politecnico di Torino, Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 29, Mondovì (CN)

26 aprile 2024

· Una parte di mondo: Appennino centrale, un posto dove vivere – ore 10.30, Sala della Caccia, Castello del Valentino, Viale Mattioli 39

26-28 aprile 2024

· Transitioning to net Zero. Climate Action for Global Security

Tre giorni di incontri organizzati da WEC Italia, Globe Italia, OMEC e Atlantic Council in collaborazione con il Politecnico, al Castello del Valentino.

27 aprile 2024

· E se l’ambiente e l’energia fossero una valuta? – ore 11.30, Aula 7 - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24

28 aprile 2024

· Sustainable Biofuels International Forum

Organizzato nell’ambito del G7 Clima, Energia e Ambiente al Castello del Valentino.