Tutto pronto per il gran finale del Lovers Film Festival

Gran finale per il Lovers Film Festival con un weekend ricco di film e di ospiti.

Sabato 20 aprile alle 20 in sala Cabiria, molto attesa al più antico festival sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, BigMama: tra le novità più talentuose del panorama musicale italiano reduce dal recente successo al Festival di Sanremo.

Sabato sarà anche la giornata di Riflessi nel Buio: il premio, voluto da Luca Poma e dedicato a un film realizzato in un Paese dove la condizione omosessuale è un pericolo e un rischio a volte per la vita. La premiazione vedrà due graditi ritorni: il direttore della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia Alberto Barbera e il conduttore e scrittore Fabio Canino (sala Soldati alle 18,30).

Domenica alle 20,30, in sala Cabiria, accompagneranno la premiazione Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi e il modello Michael Nevola. Il festival quest’anno avrà anche una madrina d’eccezione della serata di chiusura: Nancy Brilli.

IL PROGRAMMA

SABATO 20 APRILE

SALA CABIRIA

14:00

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

MARINETTE [R]

VIRGINIE VERRIER • FRANCIA, 2023, 92’

16:00

FUORI CONCORSO/LOVERS GOES RIO

A PART OF US

FLÁVIO BOTELHO • BRASILE, 2023, 90’

Francisca e Carlos lottano per adattarsi alla loro nuova realtà dopo il suicidio dell’unico figlio, Felipe. Immersi in fantasie, paure e malinconia, ognuno a suo modo vive esperienze radicali. Carlos si trasferisce nell’appartamento di Felipe; Francisca, perseguitata dal senso di colpa, vuol capire perché è successo l’irreparabile. L’incontro con il vicino di casa, ex amante del figlio, porta l’elaborazione del lutto in una direzione inaspettata. Perché, come sostiene il regista stesso, “dobbiamo affrontare il tema del suicidio, che è una delle principali cause di morte tra i giovani in Brasile”.

In sala: Alexander Mello, Direttore di Rio LGBTQIA+ International Film Festival

18:00

REAL LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

LIL NAS X: LONG LIVE MONTERO

CARLOS LÓPEZ ESTRADA, ZAC MANUEL • USA, 2023, 95’

Un documentario per raccontare la dinamo creativa e l’ipnotico star-power di Lil Nas X: rapper, cantante e cantautore vincitore di un Grammy, qui catturato mentre si prepara e intraprende il suo primo tour USA da protagonista. Lo seguiamo in un viaggio personale di auto-indagine e scoperta mentre crea, prova e si esibisce ogni notte davanti a legioni di fan devoti. Un artista rivoluzionario, che, cancellando il confine tra country e hip hop, ha invitato tutti a partecipare alla sua grande e luminescente celebrazione queer della vita. Come fosse un veterano della scena rap, ma di soli 25 anni. Unica proiezione italiana.

20:00

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

LES TORTUES/TURTLES

DAVID LAMBERT • BELGIO/CANADA, 2023, 83’

Per Henry il traguardo della pensione si rivela amaro: le giornate sembrano infinite e, dopo 35 anni insieme a Thom, sente che la loro relazione sta precipitando. Sempre più distanti, sia sentimentalmente che sessualmente, e privi di ogni stimolo, si fanno la guerra tra le pareti domestiche, tanto che la separazione diviene inevitabile. Ma è davvero ciò che vogliono? David Lambert, vecchia conoscenza del nostro Festival, dirige una romcom intelligente che, graffiando, ci fa riflettere sul legame tra vecchiaia e amore.

Special live set: BigMama

In sala: David Lambert, regista

22:30

FUORI CONCORSO

THE SUMMER WITH CARMEN

ZACHARIAS MAVROEIDIS • GRECIA, 2023, 106’

Mentre si sta godendo una giornata sulla spiaggia queer di Atene, il trentenne Demosthenes aiuta l’amico e aspirante regista Nikitas a elaborare l’idea per il suo debutto cinematografico: il punto di partenza è Carmen, una deliziosa cagnolina il cui padrone è l’ex di Demosthenes. Ma trasformare la realtà in una sceneggiatura non è mai facile, specie se si toccano questioni che si credevano risolte. E l’amicizia tra i due improvvisati collaboratori sta intraprendendo una direzione nuova. Si ride con leggerezza in questa commedia pungente presentata a Venezia alle Giornate degli Autori 2023.

In apertura: Tekemaya

SALA RONDOLINO

14:00

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

ÚSVIT/WE HAVE NEVER BEEN MODERN [R]

MATEJ CHLUPACEK • REP. CECA/SLOVACCHIA, 2023, 117’

16:15

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

LUCES AZULES/BLUE LIGHTS [R]

LUCAS SANTA ANA • ARGENTINA, 2024, 100’

18:15

REAL LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

COMING AROUND

SANDRA ITÄINEN • USA, 2023, 75’

La ventottenne Eman, palestinese-egiziana di seconda generazione, cresciuta in Missouri e che vive a Brooklyn, ha deciso di fare coming out con la madre, devota musulmana. Nonostante si senta a proprio agio tra gli amici queer e fedeli a Maometto, non sa bene come comportarsi con la madre. Decide di venire allo scoperto durante un viaggio in auto: passato, presente e futuro entrano prepotentemente nella narrazione delle vite delle due donne. Toccando temi di strettissima attualità, in alcuni casi considerati tabù, quali l’integrazione, il confronto Occidente/Islam e l’omosessualità nel mondo islamico.

20:30

REAL LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

CE QUI NOUS LIE

SONAM LARCIN • BELGIO, 2023, 68’

Sonam ha sempre saputo di volere una famiglia, ma soffre del fatto di non poter condividere la paternità biologica con il compagno. Capisce allora di dover riallacciare i rapporti con suo padre, assente mentre lui cresceva, e di aver bisogno di confrontarsi con altre coppie che hanno già fatto la scelta della genitorialità. Scoprirà così che, quando si tratta di affetti e legami, ciò che percepiamo come “naturale” ha ben poco a che fare con la biologia. Una storia in prima persona, toccante e profonda.

In sala: Sonam Larcin, regista

22:00

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

RILEY [R]

BENJAMIN HOWARD • USA, 2023, 93’

SALA SOLDATI

14:15

FUTURE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

THE TREE [R]

IDA HANSEN ELDØEN • NORVEGIA, 2023, 14’

EVERYBODY’S GOTTA LOVE SOMETIMES [R]

SEIN LYAN TUN • FRANCIA, 2023, 15’

STELLA [R]

YVONNE LAWLOR • REGNO UNITO, 2024, 14’

WOLF [R]

THE BLAINE BROTHERS • REGNO UNITO, 2024, 15’

EL QUERER/A SHORT STORY ABOUT LOVE [R]

MIGUEL MACHETTI • SPAGNA, 2023, 18’

AMI D’AMI/FRIEND OF A FRIEND [R]

SIMON GUALTIERI • CANADA, 2023, 15’

16:30

FUTURE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

OUR MALES AND FEMALES [R]

AHMAD ALYASEER • GIORDANIA, 2023, 11’

IT BURNS [R]

KATE MAVEAU • BELGIO, 2023, 11’

INSTA GAY [R]

SIMON PALUCK • CANADA, 2023, 12’

HONEYMOON [R]

ALKIS PAPASTATHOPOULOS • GRECIA, 2023, 24’

TWOFOLD [R]

ELLA GREENWOOD • REGNO UNITO, 2024, 18’

TU TIJERA EN MI OREJA [R]

CARLOS RUANO • SPAGNA, 2023, 12’

18:30

FUORI CONCORSO/RIFLESSI NEL BUIO

EVERYTHING IS EASY, EVERYTHING IS HARD

PAMELA C. SAADE • LIBANO, 2023, 6’

L’appuntamento con Alex è andato bene, ma Omar è un po’ distaccato. Un piccolo gioco con Alex lo fa sbottare e lascia emergere brandelli del trauma causato da ciò che ha vissuto nel suo Paese d’origine.

NE JAMAIS S’ARRÊTER DE CRIER/NEVER STOP SHOUTING

ABDELLAH TAÏA • MAROCCO/FRANCIA, 2023, 10’

Lo scrittore e regista Abdellah Taïa scrive una lettera al nipote, Brahim, che è gay e vive in Marocco, per aiutarlo a uscire dalla paura, per sostenerlo, per camminare con lui. Per fargli sentire l’amore incondizionato.

SUITE NIGHT

MAHTAB PISHGHADAM • IRAN, 2023, 13’

Yasi e Raha, due ragazze rifiutate da tutti e da tutto. Yasi vuol vedere Raha prima che venga portata in isolamento, sperando che non sia giustiziata. Raha teme più della morte le voci per cui se una condannata è vergine, la sua verginità deve essere presa da un uomo...

Consegna del premio Riflessi nel Buio, ingresso gratuito

20:15

FUTURE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

THE LAST TAKE

BRIAN FOYSTER • USA, 2023, 14’

1965. Di fronte all’approssimarsi della fine, William, una star del cinema dell’epoca d’oro di Hollywood, deve riconciliarsi con Everett, l’unico uomo che abbia mai amato.

HIGH NOON

GRANT RAUN • USA, 2024, 12’

La parola fine è una questione di tempo. Sei mesi dopo la rottura, Jess si prepara a incontrare la sua ex un’ultima volta. Un film sulla mancanza di qualcuno che ti ha ferito, su un tipo particolare di dolore.

PIGEONS ARE DYING, WHEN THE CITY IS ON FIRE

STAVROS MARKOULAKIS • GRECIA, 2023, 21’

Nel giorno più caldo dell'anno, due ragazzi si incontrano. Poco dopo un piccione rimane intrappolato con loro: tutte le creature sognano di fuggire dalla città che brucia.

Y

MATEA KOVAČ • CROAZIA, 2023, 7’

Un foglio vuoto si riempie della lotta tra composizione artistica e disfacimento dei corpi e delle relazioni, mentre la voce della narratrice-protagonista ricorda la sua tumultuosa storia con una ex.

UNA NOTTE

ALESSIO VASARIN • ITALIA, 2024, 18’

Nonostante l’amicizia (e qualcosa di più) con Lara, nonostante la notte prima nel letto con lui ci fosse un altro, Giulio è solo.

GIGI

CYNTHIA CALVI • FRANCIA, 2023, 13’

Il racconto, ricco di humor e delicatezza, di come Gigi è riuscita a trasformare la piccola sirena incompresa che era nella donna felice e soddisfatta che è oggi.

In sala: Alessio Vasarin, regista di Una notte

22:15

LOVERS CELEBRATION

THE SCANDALOUS ADVENTURES OF LORD BYRON [R]

MICHAEL WALDMAN • REGNO UNITO, 2009, 95’

DOMENICA 21 APRILE

SALA CABIRIA

10:30

AL CINEMA CON BEBÈ

STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO

DON HALL • USA, 2022, 102’

Avalonia, terra lontana e circondata da un’impenetrabile catena di montagne, sta morendo, ridotta alla stagnazione e all'impossibilità di crescere. Jaeger e Searcher, padre e figlio esploratori, da anni cercano disperatamente un passaggio tra i monti. Durante una spedizione, Searcher scopre una misteriosa pianta capace di generare energia elettrica, Mentre Jaeger decide di proseguire da solo alla ricerca di una via d'uscita, il figlio torna in città con la pianta, che sarà il motore della rinascita. Dopo 25 anni, quell'energia sembra stia per esaurirsi: è l’ora di una nuova avventura!

In collaborazione con Famiglie Arcobaleno

14:15

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

LES TORTUES/TURTLES [R]

DAVID LAMBERT • BELGIO/CANADA, 2023, 83’

16:00

FUORI CONCORSO

IL MIO POSTO È QUI

CRISTIANO BORTONE, DANIELA PORTO • ITALIA, 2024, 110’

Nella Calabria del secondo dopoguerra, dove il tempo sembra essersi fermato, due solitudini si incontrano: Marta, ragazza madre il cui futuro marito è morto in guerra, condannata a un matrimonio riparatore che non vuole, e Lorenzo, il sacrestano omosessuale della parrocchia. Due storie di emarginazione, in cui il legame che si viene a creare è forte solo quanto il desiderio di indipendenza e di rivalsa verso i pregiudizi di chi gli sta attorno e governa le loro vite. Un doloroso racconto di emancipazione, presentato al Bif&st 2024, dove ha ottenuto i premi per la migliore regia e la migliore attrice.

In sala: Cristiano Bortone e Daniela Porto, registi

20:30

SERATA DI CHIUSURA

PREMIAZIONE DEI FILM VINCITORI

In apertura: Nancy Brilli, Carmen Russo e Enzo paolo Turchi, Tekemaya, Michael Nevola

FUORI CONCORSO

TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE

ALEJANDRO MARÍN • SPAGNA, 2023, 106’

Nella Siviglia dei tardi anni Settanta, Reme è orgogliosa che suo figlio Miguel sia il primo membro della famiglia a entrare all’università. Ma ciò che Miguel vuole davvero è diventare un artista e cantare in un popolare concorso televisivo. In un’epoca in cui l’omosessualità era reato, Reme scoprirà chi sono i nuovi amici di Miguel: il movimento LGBTQI+ andaluso, nato paradossalmente con l’aiuto della Chiesa e duramente osteggiato dalle autorità franchiste. Il racconto, doloroso e coinvolgente, della nascita dell’attivismo LGBTQI+ in Spagna, che è stato accolto dalla critica come il Pride iberico.

SALA RONDOLINO

14:00

ALL THE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

WHO’LL STOP THE RAIN [R]

SU I-HSUAN• TAIWAN, 2023, 114’

16:15

FUORI CONCORSO

THROUPLE [R]

GREYSON HORST • USA, 2024, 90’

18:15

FUORI CONCORSO

THE JUDGMENT [R]

MARWAN MOKBEL • EGITTO/LIBANO/USA, 2023, 111’

SALA SOLDATI

14:30

FUTURE LOVERS/CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

THE LAST TAKE [R]

BRIAN FOYSTER • USA, 2023, 14’

HIGH NOON [R]

GRANT RAUN • USA, 2024, 12’

PIGEONS ARE DYING, WHEN THE CITY IS ON FIRE [R]

STAVROS MARKOULAKIS • GRECIA, 2023, 21’

Y [R]

MATEA KOVAC • CROAZIA, 2023, 7’

UNA NOTTE [R]

ALESSIO VASARIN • ITALIA, 2024, 18’

GIGI [R]

CYNTHIA CALVI • FRANCIA, 2023, 13’

16:30

FUORI CONCORSO

HIDDEN MASTER: THE LEGACY OF GEORGE PLATT LYNES

SAM SHAHID • USA, 2023, 96’

Il fotografo George Platt Lynes ha raggiunto la fama, in vita, per i ritratti di celebrità e le fotografie di moda. Tuttavia, i sui lavori migliori e la sua più grande passione erano i nudi maschili espliciti che realizzava con amanti, amici, colleghi, ballerini, modelli e qualsiasi altro uomo che riusciva a convincere a spogliarsi davanti all’obiettivo. Questo documentario, profondo e favolosamente pettegolo, porta alla luce l’uomo, affascinante e complesso, che ha sfruttato aspetto, talento ed enorme ambizione per perseguire la perfezione artistica. E il piacere sessuale.

Presentato con Camera, con Monica Poggi, curatrice

18:30

FUORI CONCORSO

MALANOVA

ROBERTO CUZZILLO • ITALIA, 2024, 73’

Matteo e Riccardo sono una coppia affiatata che sta per festeggiare il sesto mese di relazione. Il momento romantico viene interrotto da una tragica notizia: Matteo scopre di essere sieropositivo. Da questo momento in poi tutto cambia: Matteo, oppresso e disorientato, si chiude al mondo esterno e al partner, mentre Riccardo, sopraffatto dalla paura e dall’incertezza, rifiuta di conoscere il suo stato sierologico.

Lo zio di Matteo, Enzo, aiuterà la coppia ad affrontare le proprie paure, per aiutare sé stesso ad accettare i fantasmi del passato, con cui non si è mai davvero confrontato.

In sala: Roberto Cuzzillo, regista