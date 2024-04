Il Comune di Grugliasco lancia un questionario per pianificare con i cittadini gli interventi su viabilità e spazi pubblici

Il PGTU e è uno strumento operativo per pianificare gli interventi sulla viabilità e sullo spazio pubblico, ponendosi l’obiettivo di rendere la mobilità più fluida, e sostenibile, migliorare la qualità dell’arredo urbano, ridurre l’incidentalità e migliorare la vivibilità della città in generale. Gli interventi riguardano, ad esempio, la riduzione del traffico di attraversamento, la moderazione delle velocità delle auto, la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle persone che si sposta in bicicletta o a piedi, per favorire una maggiore condivisione sicura degli spazi e la riappropriazione di questi da parte di tutti i cittadini, soprattutto anziani, bambini e persone con disabilità fisiche e sensoriali.

La pianificazione deve essere un processo aperto, trasparente e condiviso con tutta la cittadinanza al fine di individuare degli interventi che rispondano effettivamente alle esigenze di breve e di lungo termine della comunità e che ne valorizzi la conoscenza locale.