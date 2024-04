Sicurezza nei cantieri, firmato il protocollo tra Carabinieri e FSC Costruzioni di Torino

Per potenziare la promozione della "Cultura della Sicurezza" nei cantieri edili, è cruciale sviluppare una stretta collaborazione tra le Istituzioni, gli Enti di Formazione, gli attori locali del settore edile e gli organi di vigilanza. In questa prospettiva, è stato sottoscritto oggi, lunedì 22 aprile 2024, un Protocollo d'Intesa tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e FSC Formazione Sicurezza Costruzioni di Torino, nato il 1 gennaio 2016 dalla fusione di Cipet e CPT.

Gli obiettivi principali del documento prevedono che l'Ente formativo si dedichi a formare e migliorare le competenze ispettive dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia. Questo sarà realizzato attraverso corsi, aggiornamenti, seminari e altri strumenti formativi. Inoltre, sono previsti stage formativi direttamente nei "cantieri scuola", ospitati nei laboratori della Scuola Edile, per approfondire le conoscenze pratiche sulla sicurezza sul lavoro nel settore edile.

La firma del protocollo è avvenuta tra il Dottor Massimo Maccagno, presidente di FSC Formazione Sicurezza e Costruzioni di Torino, il Vice Presidente dell'Ente formativo Mario De Lellis, il Ten. Col. Loris Baldassarre, Comandante del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano, e il Maresciallo Capo Giulio Perotti, Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Torino. Questo rafforza ulteriormente la collaborazione e l'impegno nel perseguire risultati concreti nei rispettivi ambiti di competenza, consolidando i solidi rapporti fiduciari instaurati dal Comandante e garantendo un'impostazione orientata al raggiungimento degli obiettivi.