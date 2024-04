A Torino si è fermato l'orologio: sconfitta per i gialloblu che ora aspettano i playoff

La Reale Mutua Basket Torino non conclude nel migliore dei modi la propria stagione regolare, chiudendo la fase a orologio con una sconfitta in casa contro una solida Tezenis Verona. Il match ha viisto i torinesi quasi sempre all’inseguimento degli ospiti, ad eccezione di una reazione tra il terzo e l’ultimo quarto in cui gli uomini di coach Ciani sono riusciti a mettere il muso avanti, salvo poi subire il

parziale che ha indirizzato il match dalla parte degli scaligeri. Uno stop che però non cambia gli obiettivi di Torino, ossia di farsi trovare pronti all’appuntamento dei playoff: la Reale Mutua si piazza al quarto posto nel Girone Verde, con il fattore campo a proprio favore nel primo turno dove attenderà la Pallacanestro Trieste, quinta del Girone Rosso.





Coach Ciani, privo del capitano Niccolò De Vico, decide di partire con Matteo Ghirlanda insieme a Vencato, Kennedy, Thomas e Cusin. Coach Ramagli risponde con Penna, Devoe, Udom, Vittorio Bartoli e Buva.

Prime battute ad alto ritmo in campo con le squadre che spingono subito in transizione ma trovando comunque difficoltà a sbloccarsi. Verona riesce a piazzare un primo parziale di 7-2 grazie a un buon inizio di Bartoli, mentre Torino fa molta fatica a trovare ritmo in attacco e coach Ciani chiama timeout dopo 4 minuti di gioco. Al rientro in campo la Reale Mutua inizia a macinare con una tripla di Ghirlanda e una schiacciata di Cusin, mentre Verona risponde con Devoe e Buva (7-13 a metà prima quarto). Si prosegue con Verona che continua ad avere il controllo del gioco portandosi sul +9, mentre Torino continua a peccare di lucidità su entrambe le metà campo. La prima frazione si chiude sul 14-23.

Torino prova a ricucire lo strappo, portandosi sul -3 dopo una penetrazione di Vencato e una tripla di Pepe per il 22-25 al 14', con coach Ramagli che chiama timeout. Dopo la sospensione c'è un accenno di reazione da parte degli scaligeri che provano nuovamente ad alungare, ma Kennedy e Pepe rispondono e tengono in scia la Reale Mutua (29-32 al 17'). Buva però è incontenibile e tramite il lungo croato la Tezenis raggiunge la doppia cifra di vantaggio, ma arriva subito la risposta di Pepe che trova un gioco da tre punti (33-40 a 2' dalla pausa lunga). Torino continua a inseguire e Vencato realizza la tripla che porta le due squadre negli spogliatoi sul 39-45.

Brutto rientro in campo della Reale Mutua che casca in qualche palla persa di troppo mentre Verona piazza un parziale di 7-0 per portarsi sul +13 (39-52 al 22'). I ritmi si affievoliscono con Verona che continua a gestire un vantaggio in doppia cifra mentre Torino non trova quella continuità di rendimento necessaria per ricucire lo strappo. I gialloblù provano comunque a reagire: cresce l'intensità difensiva, l'attacco riprende a girare e Torino si riporta nettamente in partita sul -3 (54-57 al 27'). Coach Ramagli chiama timeout ma l'inerzia ormai è passata dalla parte di Torino che con Vencato trova il vantaggio sul 58-57. Alla fine della terza frazione gli ospiti riescono a rimettere il muso avanti andando all'ultima pausa sul 60-63.

Inizia l'ultima frazione con le due squadre che si scambiano colpi a ripetizione: Torino per riportare il punteggio in equilibrio, Verona per rimanere avanti. Al 33' arriva una brutta tegola per Torino con Pepe costretto a uscire per sospetto infortunio alla caviglia. Schina realizza dalla lunga distanza per il nuovo

vantaggio gialloblù, ma Buva è immarcabile nel pitturato e risponde con quattro punti in fila (72-75 a 5' dalla fine). I canestri del croato danno il via a un parziale che porta la Scaligera sul +8 dopo una tripla di Udom (72-80 a 4' dalla fine). Si tratta dell’allungo decisivo con cui Verona riprende il controllo del gioco e Torino non riesce più a recuperare. Finisce 77-87.





Ciani: “La partita ha visto una grande partenza di Verona e due quarti centrali buoni da parte nostra. Siamo in crescita sicuramente rispetto alle ultime partite, siamo riusciti a rimettere il naso avanti fino all’infortunio di Pepe. Sono comunque segnali positivi di una squadra che sta recuperando una condizione non ancora ottimale, ma vicina a quella che ci servirà tra 15 giorni. Ci mancava un terminale

offensivo importante (De Vico) ma il problema costante è stata la marcatura di Buva, giocatore in grado di dare un impatto pesante sul gioco. Abbiamo bisogno di ritrovare la condizione per giocare 40 minuti con continuità ed è questo l’obiettivo che ci poniamo in vista dei playoff.”





Reale Mutua Torino - Tezenis Verona 77-87 (14-23, 25-22, 21-18, 17-24)

Reale Mutua Torino: Simone Pepe 17 (4/8, 2/4), Federico Poser 15 (6/8, 0/0), Luca Vencato 13 (4/8, 1/5), Keondre Kennedy 10 (3/7, 1/3), Matteo Schina 7 (0/1, 2/4), Matteo Ghirlanda 6 (0/2, 2/2), Donte Thomas 5 (0/8, 1/3), Marco Cusin 4 (1/2, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Gabriele Rhao 0 (0/0, 0/0), Niccolo De vico 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 25 10 + 15 (Federico Poser 8) - Assist: 14 (Luca Vencato 8)





Tezenis Verona: Ivan Buva 31 (11/14, 2/4), Gabe Devoe 11 (4/8, 1/4), Vittorio Bartoli 10 (3/5, 1/1), Giulio Gazzotti 9 (4/6, 0/1), Francesco Stefanelli 9 (2/3, 1/3), Lorenzo Penna 8 (2/3, 1/3), Liam Udom 7 (1/6, 1/3), Mouhammed falilou Mbacke 2 (1/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/1, 0/2), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/0)