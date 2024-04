Il 25 Aprile dell'associazione Marco Pannella di Torino

L’Associazione Marco Pannella di Torino, insieme al Centro Mario Pannunzio, l’Associazione Adelaide Aglietta, la Fondazione Salvemini, Italia Liberale e Popolare, il Consolato onorario dell’Ucraina di Torino, la Comunita’ polacca di Torino, la Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini, Italia Liberale e Popolare, ricorderanno la giornata della Liberazione del 25 aprile presso il Monumento dei caduti polacchi durante la Seconda guerra mondiale alle ore 11 Largo Polonia (area verde antistante gli ospedali Sant’Anna e Regina Margherita).

Il 25 aprile in diverse città italiane il Partito Radicale ha previsto iniziative commemorative presso i cimiteri e i luoghi simbolo dei caduti per la libertà e la democrazia in Italia.

La commemorazione a Torino si svolgerà con gli interventi di:

- Esponenti della comunità ucraina, iraniana e polacca di Torino;

- Elzbieta Grzyb, Vice Presidente dell’Associazione Generale dei polacchi in Italia;

- Anna De Luca, Vice Presidente della Comunità polacca di Torino;

- Mario Barbaro, membro della Segreteria del Partito Radicale;

- Sergio Rovasio, Presidente Associazione Marco Pannella;

- Lorenzo Cabulliese, Coordinatore Associazione Adelaide Aglietta;

- Intervento di Pier Franco Quaglieni, Centro Mario Pannunzio;

- Dario Arrigotti, Console onorario di Ucraina a Torino

- Caterina Simiand, Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini;

- Claudio Desirò, Segretario nazionale Italia Liberale e Popolare;

- Alberto NIgra, già parlamentare;

Sono stati invitati alla manifestazione il Sindaco di Torino e il Presidente della Regione Piemonte.