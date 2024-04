Fassino denunciato per tentato furto di un profumo al duty free. "Un malinteso: volevo pagare"

Disavventura per Piero Fassino al duty free dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Secondo quanto riportato da il Fatto Quotidiano, l'ex sindaco di Torino ed esponente di spicco del Pd sarebbe stato fermato dagli addetti del negozio e denunciato per i tentato furto di un profumo dal valore di circa cento euro.



L'esponente Dem smentisce seccamente, spiegando come - in quel momento - con i bagagli e il cellulare in mano, il profumo fosse stato solo "appoggiato" nella tasca della sua giacca. "Ma avevo l'intenzione di pagare".



Fassino, in quel momento, stava aspettando di imbarcarsi su un volo per Strasburgo dove avrebbe partecipato ai lavori del Consiglio d'Europa. Contattato dai giornalisti del Fatto, ha ribadito la sua posizione e la sua buona fede. Ma gli addetti del duty free hanno comunque proceduto con la denuncia.