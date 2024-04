Topi d'auto scatenati in via Stradella: svaligiata la macchina dell'ex assessore Unia

Ladri scatenati in Borgo Vittoria, dove nelle ultime settimane i topi d'auto hanno depredato le automobili parcheggiate in sosta. L'ultimo a finire nel mirino dei malviventi è stato l'ex assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia, che sul suo profilo Facebook scrive: "Sono settimane che la gente segnala furti in via Stradella nel parcheggio, oggi è toccato a me".