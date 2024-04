"Spring rolls", il Festival di Primavera alla Lavanderia a Vapore

È arrivata la primavera della Lavanderia a Vapore. Un risveglio graduale che porta a riscoprire la dimensione dello "stare fuori": aprire le porte, innanzitutto, ma anche collocarsi fuori dagli schemi e abbracciare identità multiple. Ecco l’intento da cui prende vita il festival primaverile SPRING ROLLS, dal 26 al 28 aprile, tra Collegno e Torino.

Spring Rolls è un inno alla vitalità ritrovata dei corpi umani, vegetali e celesti: una stagione per riversare nello spazio pubblico corpi e voci, una moltitudine fragorosa che pro-rompe come una valanga gioiosa. Spring Rolls evoca una ricetta che tiene insieme sapori colorati e diversi, celebrando la fine dell’inverno con un’agopuntura dei sensi, ma anche con l’atto di girare in modo vorticoso, un’avanzata dei desideri che travolge spazi e tempi in una danza che stordisce. Incontri, workshop, spettacoli per celebrare la primavera e la ricorrenza della giornata Unesco della Danza.

In programma, Giorgia Ohanesian Nardin, Lucilla Barchetta, B. Bordoni, Claudio Larena, Davi Pontes e Wallace Ferreira, Cristina Kristal Rizzo e Enrico Malatesta, Sara Leghissa, Alex Baczyński-Jenkins, Isterika Istorika, Lorenzo Peluffo e Enrico Turletti, la festa di quartiere Village People (da un’idea di Ásrún Magnúsdóttir), il progetto collettivo Los Faunos e il format La Boutique che anticipa la chiusura a cura della Fondazione Egri per la Danza con il tradizionale Gala per la Giornata Internazionale della Danza.

COME ARRIVARE

Servizio navetta A/R dalla fermata Fermi della metropolitana alla Lavanderia, gratuito senza prenotazione: venerdì 26 aprile dalle 19.45 alle 20.45 e dalle 22 alle 23 e sabato 27 aprile dalle 18.45 alle 20.45 e dalle 23 alle 24.

Aperitivo: il 26 e il 27 aprile dalle ore 18.30 in Lavanderia SPRING ROLLS & GLOBAL FOOD by Jigeenyi

Libreria: nei giorni di Spring Rolls, ospitiamo in Lavanderia uno spazio libreria allestito da NORA Book and Coffee di Torino.

IL PROGRAMMA

26, 27 e 28 aprile – COLLEGNO ore 11 > 18 Lavanderia a Vapore

PLEASURE BODY

Workshop con Giorgia Ohanesian Nardin

Evento gratuito con iscrizione

26 aprile – COLLEGNO ore 14 > 18 Lavanderia a Vapore

MIND WANDERERES - PRATICHE DI EVASIONE COLLETTIVA

Lab.003 Crafts of Attentiveness con Lucilla Barchetta

Terzo appuntamento con il ciclo di incontri mensili a cura di B. Bordoni

Evento gratuito con iscrizione

26 aprile – COLLEGNO ore 17 Stazione Ferroviaria di Collegno – Lato via Papa Giovanni XXIII

TRANSENNE di Claudio Larena

Evento gratuito

26 aprile – COLLEGNO ore 19 Lavanderia a Vapore

TALK BODY TO ME

con Giorgia Ohanesian Nardin

Evento gratuito

26 aprile – COLLEGNO ore 20.45 Lavanderia a Vapore

REPERTÓRIO N.2

di e con Davi Pontes e Wallace Ferreira

Contenuti sensibili: scene di nudo integrale e presenza ravvicinata con il pubblico

Biglietti su Vivaticket o la sera stessa in biglietteria

Segue DJ SET a cura di Angie BacktoMono

27 aprile COLLEGNO ore 16 > 18 Villaggio Dora

VILLAGE PEOPLE

Da una idea di Ásrún Magnúsdóttir

Evento gratuito

27 aprile COLLEGNO ore 19 Lavanderia a Vapore - cortile

BOGA

Pezzi elementari per l’incendio del Tempio

Coreografia e danza Cristina Kristal Rizzo - suono e luce Enrico Malatesta

Biglietti su Vivaticket o la sera stessa in biglietteria

27 aprile COLLEGNO ore 20.45 – Lavanderia a Vapore

UNENDING LOVE, OR LOVE DIES, ON REPEAT LIKE IT’S ENDLESS

coreografia Alex Baczyński-Jenkins

Lo spettacolo ha una durata totale di due ore e il pubblico è invitato ad andare e venire a suo piacimento

Biglietti su Vivaticket o la sera stessa in biglietteria

27 aprile COLLEGNO dalle ore 23– Lavanderia a Vapore

Letture ad alta voce a cura di Isterika Istorika

Olobionte - Installazione performativa a cura di Lorenzo Peluffo ed Enrico Turletti

28 aprile COLLEGNO ore 16 Lavanderia a Vapore e Parco della Certosa

LOS FAUNOS

Progetto collettivo con oltre 100 persone partecipanti, coreografie di Quim Bigas Bassart; Viola Scaglione/Balletto Teatro di Torino; Elena Rolla/Compagnia EgriBiancoDanza; Daniele Ninarello/CodedUomo; Amina Amici/Compagnia Zerogrammi

Evento gratuito

28 aprile COLLEGNO ore 17.30 Parco della Certosa /Chalet del Parco

PRETEND IT’S A TOILET

Un progetto di Sara Leghissa

Evento gratuito

28 aprile TORINO

ore 19.30 Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

LA BOUTIQUE



ore 20.45 Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

GALA per la Giornata Internazionale della Danza

Rete NEST (EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Torino, Zerogrammi e CodedUomo), COORPI con la danza in 1 minuto, Tecnologia Filosofiche ed Eko Dance Company

IPUNTIDANZA network di programmazione e produzione della Fondazione Egri per la Danza in collaborazione con LINGUAGGI FUTURI

