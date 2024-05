Acquistare le caldaie Vaillant da esterno va a dare dei vantaggi a quelle persone che va a dare dei vantaggi a quelle persone che hanno difficoltà a ottimizzare lo spazio per quanto riguarda l'installazione del dispositivo di riscaldamento, il quale teniamo presente rappresenta il cuore di un’abitazione, visto che non solo ci permette di stare al caldo in inverno, ma ci offre anche l'acqua calda per i sanitari, che come sappiamo ci servirà sia per la nostra igiene personale, ma anche quella domestica e delle persone che stanno con noi.

L'importante è scegliere una grande azienda come Vaillant, che nel corso degli anni si è contraddistinta per la sua grande qualità e la sua grande capacità di offrire dispositivi di alto livello ai clienti, i quali all'inizio dovranno fare un investimento significativo per quanto riguarda il costo di acquisto, ma che potranno ottimizzare negli anni grazie al fatto che se farà da tutto quello che serve in questi casi avranno una caldaia che durerà almeno 15 anni.

Però c'è bisogno di chiamare tecnici quando serve sia per la manutenzione periodica che per quella straordinaria, tenendo presente che la revisione della caldaia è obbligatoria per legge.

Ecco perché chi non se ne interessa rischia di prendere delle multe molto salate.

La manutenzione ordinaria ha a che fare con la pulizia del dispositivo che viene molto sollecitata in inverno soprattutto nei suoi componenti principali come lo scambiatore o il bruciatore, i quali devono essere liberati da eventuali detriti.

Inoltre le manutenzioni hanno a che fare con il controllo dell'efficienza energetica che serve sia per un discorso ecologico e per non superare il livello di emissioni inquinanti previsto dallo Stato, ma anche per un discorso di consumi, tenendo presente che le caldaie a condensazione da questo punto di vista sono positive perché ci consentono di risparmiare almeno il 30% sulla bolletta.

Ovviamente con un po' di anni la caldaia può avere fisiologicamente i suoi problemi, e avere bisogno di una riparazione straordinaria che viene fatta dai tecnici che lavorano nei centri assistenza a marchio autorizzati Vaillant.

Caratteristiche generali caldaia per esterni

Teniamo presente che avere una caldaia all'esterno è importante nell'ottica di avere maggiore spazio nella nostra abitazione, perché è un'esigenza che nei giorni d'oggi è sempre più frequente.

Ci riferiamo al fatto che ormai molte volte le case sono piccole: di conseguenza c'è bisogno di soluzioni nuove che siano valide per installare il dispositivo in luoghi che di solito non venivano utilizzati come per esempio un balcone.

Una caldaia da esterno ha a che fare proprio con questo discorso e riesce a soddisfare il livello di Comfort e sicurezza di cui ha bisogno l'utente, che di solito veniva soddisfatto dalle classiche caldaie a gas per interni.

In questo caso abbiamo a che fare con caldaie installate all'esterno dell'abitazione, e che comunque saranno protette dalla pioggia essendo anche realizzate con materiali molto resistenti che riescono a resistere ai problemi che possono creare le condizioni climatiche avverse come per esempio gelo e umidità, tenendo presente che la protezione viene completata da particolari accorgimenti antivento.