Artem Tereshchenko in concerto con "Firework of transcriptions a Torino

Artem Tereshchenko, a soli 23 anni si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della scena musicale europea e ora arriva con il suo concerto “Fireworks of transcriptions” nel coro di Santa Pelagia. L'appuntamento è per l'8 maggio alle 21 in via San Massimo 21 a Torino.

Il giovanissimo pianista ucraino, vincitore dell’Orbetello Junior International Piano Competition 2023, nella sua data torinese farà ascoltare alcuni dei brani più celebri di Bach-Busoni, Chopin, Liszt-Horowitz, Ravel, Gershwin, Brahms-Cziffra.

Tereshchenko è nato a Dnipro nel 2001 e ha mosso i primi passi in musica all'età di sette anni, vincendo il primo premio allo Chopin Music Fest.

Sin dall'infanzia, ha avuto una fervida immaginazione e interessi molto diversificati, impegnandosi con successo anche nello sport e altre discipline artistiche. Ha partecipato a svariate competizioni internazionali, ad esempio nel 2016 ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Milano ed è diventato finalista al Concorso Pianistico Internazionale di Hannover e al 63° Concorso Pianistico Internazionale, dedicato a Clara Schumann, organizzato dal produttore tedesco di pianoforti Grotrian-Steinweg.

Nel 2019 è stato finalista anche del programma di borse di studio internazionali Yamaha e in seguito si è esibito con l'orchestra sinfonica accademica del Teatro dell'Opera e del Balletto di Dnipro, partecipando poi al festival dei giovani talenti "Youth Spreads Its Wings" e con l'orchestra sinfonica accademica della Filarmonica di Dnipropetrovsk.

Infine, si è laureato presso l'Accademia di Musica di Dnipro, intitolata a M. Glinka, dove ha studiato nella classe del prof. N. Melnikova mentre attualmente sta studiando presso l'Accademia di Musica dell'Università Vytautas Magnus, nella classe di Justas Dvarion.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Orbetello International Piano Competition, dove l’anno scorso si è imposto come vincitore della Sezione Junior.