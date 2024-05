"Nocivosaraitu", domani convegno di Pro Natura Animali a Vol.To

Pro Natura Animali ODV, associazione leader nel settore della conservazione ambientale e riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, annuncia il convegno "Nocivosaraitu". Questo importante evento si svolgerà il 4 maggio presso il Vol.To ETS, in Via Giolitti 21, Torino, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Il convegno è dedicato alla discussione e all'analisi delle strategie di gestione delle specie animali selvatiche invasive, ponendo un particolare focus su alternative sostenibili alla eliminazione fisica. Moderato da Roberto Piana, l'evento vedrà la partecipazione di esperti nazionali in materia di fauna selvatica, diritti degli animali e conservazione ambientale. Tra gli interventi previsti, il Prof. Andrea Mazzatenta esporrà nuove strategie funzionali per il controllo dei cinghiali, mentre il Dott. Enrico Moriconi discuterà delle implicazioni veterinarie delle zoonosi legate alle specie invasive. Il convegno toccherà anche tematiche di etica e conservazione, con relatori che parleranno di antropocentrismo, il ritorno dei predatori e il rispetto della vita di tutte le specie.

Programma del Convegno:

9:30 - Presentazione del controconvegno

9:40 - Roberto Piana, Vicepresidente di PAN - Normativa sul controllo della fauna selvatica

10:00 - Prof. Mazzatenta Andrea - Strategie funzionali per il controllo dei cinghiali

10:20 - Rosalba Nattero, Presidente di SOS GAIA - Antropocentrismo e Antispecismo

10:40 - Dr. Enrico Moriconi - Zoonosi e aspetti veterinari legati alle specie invasive

11:00 - Piero Belletti, Pro Natura - Il ritorno dei predatori

11:20 - Alessandro Piacenza, O.I.P.A. - Il controllo incruento dei piccioni

11:40 - Giampiero Godio, Pro Natura Vercellese - Alla vita e al rispetto hanno diritto tutti gli esseri viventi

12:00 - Vittorio Vagelli, Consigliere di PAN – Scoiatoli grigi: la vera storia

Questo evento rappresenta un'occasione cruciale per ripensare la nostra interazione con le specie invasive e per esplorare metodologie di controllo che rispettino l'equilibrio degli ecosistemi e la biodiversità.

L'evento sarà disponibile in streaming sul canale Youtube di Vol.To ETS. Non solo sarà possibile seguire il convegno in diretta, ma lo streaming sarà anche disponibile per la visione in qualsiasi momento futuro, utilizzando lo stesso link di connessione.

Per maggiori informazioni e per seguire l'evento in streaming, visitate il sito www.nocivosaraitu.it o contattate il numero 3924887595.