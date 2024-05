Salone del Libro 2024: Wikipedia e Wikimedia Italia per la prima volta ospiti alla kermesse

Come funziona Wikipedia, l’enciclopedia più letta al mondo? Come si possono migliorare i libri pubblicati sulla biblioteca digitale Wikisource? Come possono collaborare ai progetti Wikimedia biblioteche, archivi, musei e scuole in Italia? Quali sono le opportunità che Wikimedia Italia può offrire agli istituti culturali pubblici e privati?

Sarà possibile scoprirlo al Salone del Libro di Torino, a cui parteciperà per la prima volta Wikimedia Italia, il capitolo italiano del movimento Wikimedia, ospite dell’AIB-Associazione Italiana Biblioteche, sezione Piemonte, nell’area Esperienza Biblioteca della Regione Piemonte.

Le opportunità per enti culturali, scuole e non solo

I volontari e lo staff di Wikimedia Italia saranno presenti al Salone del Libro per rispondere a domande e curiosità sui progetti Wikimedia e per fornire un supporto informativo e pratico sui diversi bandi di Wikimedia Italia, rivolti in particolare a musei, archivi e biblioteche e scuole. Gli enti culturali possiedono contenuti di grande valore, spesso in pubblico dominio, ma scarsamente visibili o non adeguatamente valorizzati nel web. I progetti Wikimedia costituiscono un ecosistema informativo che, grazie alla grande visibilità offerta, permette non solo di raggiungere un pubblico vasto e internazionale, ma anche di coinvolgere la propria comunità di riferimento.

I “Libri salvati”: la maratona di rilettura su Wikisource

Il più grande rogo di libri organizzato nel 1933 dalle autorità della Germania nazista, durante il quale vennero bruciati i libri non corrispondenti all'ideologia del Terzo Reich (Bertolt Brecht,Marcel Proust, Ernest Hemingway, Jack London tra le principali vittime) avvenne il 10 maggio 1933 nell'Opernplatz berlinese. Per ricordare ciò che è stato salvato dai roghi nazisti e recuperato nel tempo, l’Associazione dà appuntamento al pubblico presso l’area Esperienza Biblioteca della Regione Piemonte (Pad. 2, Stand L02-M01) per partecipare a una maratona di rilettura su Wikisource di testi sul tema (ma non solo). Wikisource, la biblioteca digitale di opere in pubblico dominio o pubblicati con licenze libere, utilizza strumenti automatici di trascrizione delle scansioni dei libri, ma richiede sempre un’ultima rilettura da parte di un essere umano per garantire la massima qualità dei testi. Ed è proprio questo che sarà possibile fare nel corso della maratona al Salone del Libro: rileggere e validare alcune pagine di libri digitalizzati.

Wikisource è uno dei progetti Wikimedia che – grazie al contributo delle comunità di volontari e all’apertura delle collezioni di istituzioni culturali – produce e diffonde conoscenza libera e permette a chiunque di leggere opere di autori classici e anche di autori meno noti.