"Il magico mondo floreale”: pomeriggio ricco di fascino a Mandello del Lario con la torinese Barbara Ronchi della Rocca

Mandello del Lario (LC) ha ospitato un evento straordinario che ha catturato l'attenzione di un pubblico numeroso e appassionato. Barbara Ronchi della Rocca, giornalista televisiva, scrittrice e esperta di bon ton, è stata la protagonista indiscussa di un incontro dedicato al magico mondo floreale, presentato dal noto giornalista gastronomico Claudio Porchia.

L'incontro, tenutosi presso la Lega Navale, è stato un mix perfetto di informazioni, curiosità e consigli utili che hanno appassionato e divertito il pubblico presente. Con la sua esperienza e la sua passione per i fiori, Barbara Ronchi della Rocca ha guidato i partecipanti alla scoperta di tutto ciò che riguarda il mondo floreale, svelando segreti, aneddoti e suggerimenti su come utilizzare i fiori in modo creativo ed elegante. La giornalista ha anche esplorato il linguaggio dei fiori, una tradizione antica che ancora oggi ha molto da insegnarci.

Claudio Porchia ha introdotto il tema dell'utilizzo dei fiori eduli in cucina, insieme al dott. Marco Missaglia, che ha offerto consigli dietetici su come incorporarli nei nostri piatti in modo sano e gustoso. Per rendere ancora più speciale l'incontro, è stato servito un aperitivo floreale con prodotti dell'azienda Tastee.it di Albenga, che ha arricchito l'esperienza dei partecipanti con sapori unici e raffinati.

In conclusione, l'incontro con Barbara Ronchi della Rocca, Marco Missaglia e Claudio Porchia al VI Festival della Letteratura è stato un successo straordinario che ha lasciato il pubblico entusiasta. Un'esperienza indimenticabile che ha mixato cultura, gusto e creatività in un evento unico nel suo genere.