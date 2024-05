Nove maggio, Giornata dell'Europa: un ricco programma di eventi per celebrare la dichiarazione Schuman

La Giornata dell'Europa si celebra ogni anno il 9 maggio, data dell’anniversario della storica dichiarazione Schuman, il ministro degli esteri francese, che contiene l'idea di una nuova forma di collaborazione politica sul continente: una dichiarazione considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea.



Come ogni anno, Europe Direct Torino il centro ufficiale di informazione europea della Città metropolitana di Torino promuove un programma di eventi e manifestazioni che si svilupperà su tutto il territorio metropolitano fino al 15 maggio in collaborazione con i Comuni sedi di Antenna Europa del territorio, che condividono con Città metropolitana di Torino l’impegno alla promozione della dimensione europea per lo sviluppo economico e sociale del territorio.



Molti di loro saranno impegnati per promuovere la Giornata dell’Europa, a partire dalle iniziative con la cittadinanza, con le scuole e l’illuminazione dei monumenti con la bandiera europea, tra cui la Reggia di Venaria reale, il Municipio di Condove, il Monumento alla Fraternità a Montaldo Torinese, il ponte Vittorio Emanuele a San Mauro Torinese senza dimenticare a Torino la Mole Antonelliana.

Ancora a Torino, da segnalare la presenza del nostro centro Europe Direct con lo sportello aperto al pubblico 9 maggio dalle 9 alle 13 in corso Inghilterra angolo via Avigliana con distribuzione gratuita di pubblicazioni termiche sull’Unione europea, cartine e gadget e a tutti i passanti che scatteranno una foto con la bandiera dell'Europa una bandierina UE in omaggio: inoltre il Centro Europe direct sarà presente all’evento con l’associazione “Piazzetta verde”,una serata di dibattito e informativa sulle istituzioni europee che si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 20:45 all’angolo tra Via Cialdini angolo Via Coazze.

Tra gli eventi da segnalare a Pinerolo appuntamento sull’Europa giovedì 9 maggio ore 20:45 con il Salone del Libro OFF mentre a Collegno dal 9 al 12 maggio la “Festa dell’Europa” alla Certosa reale con approfondimenti culturali, musicali e con laboratori per ragazzi.