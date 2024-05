Bardonecchia, conferita la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri

Domani, martedì 14 maggio, alle ore 10.30, al Palazzo delle Feste, sede distaccata del Comune, sarà conferita la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri di Bardonecchia. T

ale attribuzione intende attestare sentimenti di apprezzamento e di gratitudine nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, per l'impegno costante profuso a tutela della popolazione, nonché per l'attività quotidiana svolta sul territorio comunale, al fine di garantire l'ordine pubblico, la legalità e la sicurezza urbana, quali valori fondamentali della convivenza civile. Il Consiglio Comunale di Bardonecchia, riunitosi l’11 marzo scorso, ha approvato all'unanimità, su proposta del sindaco Chiara Rossetti, il conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri.

In particolare, il sindaco ha sottolineato "la presenza dell’Arma sul territorio del Comune di Bardonecchia è risalente nel tempo e la stessa si è caratterizzata da sempre per profondo impegno e particolare dedizione, in favore della cittadinanza. Tale impegno ha trovato conferma, altresì, in occasione del periodo della pandemia da Covid-19, nonché, da ultimo, a seguito dell’emergenza per l’esondazione del Torrente Fréjus, avvenuta il 13 agosto dello scorso anno".