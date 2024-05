Con 'aperitivo in ippodromo' al via una nuova stagione di appuntamenti a Vinovo

Il mondo dell'Ippodromo di Vinovo è in continua evoluzione e la prossima piacerà moltissimo al pubblico. Perché da venerdì 17 maggio e per cinque appuntamenti complessivi Hippogroup Torinese vi invita ad un “Aperitivo in Ippodromo”, tra trotto e buona compagnia.

Fino al 5 giugno le corse inizieranno alle ore 16,30 per terminare attorno alle 19. Tutto quello che serve per lanciare la stagione delle notturne, nei due mesi estivi, che partiranno con il Gran Premio Nazionale sabato 8 giugno. Saranno sette le corse in programma il 17 a partire dal centrale, il Premio Pietre Preziose per cavalli di tre anni. Favori del pronostico divisi in tre fra Fantastica Laksmy, Fenicia As e Fonzie Mabel.

La prima, allieva di Fausto Barelli con Andrea Farolfi alle guide, è una cavalla prestazionale come dimostrano le 3 vittorie e i 2 piazzamenti nelle cinque corse disputate. La seconda è allieva di Mauro Baroncini con Marco Stefani in sulky ed è anch’essa cavalla di grandi mezzi. Fonzie Mabel è un cavallo in costruzione e anche se scatta con uno scomodo 7, in compenso Andrea Guzzinati che lo prepara e lo porta in pista sa come fare.

Altra corsa di rilievo sarà il premio Zaffiro, con il confronto tra Damadicuori Font e Ciel Joyeuse, due cavalli di classe in forma nel periodo affidati a Farolfi e Guzzinati. Nella prova gentleman del convegno, saranno in sette dietro le ali dell’autostart per un doppio km dal pronostico molto incerto. Come sempre l’ingresso è gratuito e libero. Ma non è tutto, perché domenica 19 maggio anche senza corse in pista l'impianto sarà comunque aperto: in collaborazione con il Comune di Vinovo, è in programma un grande Raduno Fiat Panda con la sfilata delle auto in pista. Un altro appuntamento da segnare in rosso.