Nella nuova stagione di Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciuolo, passerà anche dal torinese.

Lo chef da 7 Stelle Michelin tornerà in onda su Sky Uno e Now da oggi, 16 maggio 2024. Tra i protagonisti dei prossimi episodi ci sarà anche un ristorante di Rivoli, in frazione Cascine Vica.

Come nelle precedenti stagioni, Cannavacciuolo osserverà i problemi del ristorante, dal menù al rapporto tra i dipendenti per capire come sanare la situazione e quindi dare nuova vita al locale.