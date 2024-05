Sabato 1° giugno la tappa conclusiva del progetto “Uscite di sicurezza”

ore 17.30, termine per la consegna delle prove e dei materiali presso MagazziniOz (via Giolitti 19/A);

I partecipanti a #ProudToBeSafe 2024 dovranno cimentarsi con 10 prove (quiz, prove di abilità, caccia al tesoro…) che li vedranno impegnati per le vie di Torino. Un’occasione di divertimento e, insieme, un’opportunità formativa dedicata a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani tra i 15 e i 25 anni, con lo scopo di fornire strumenti ludici per confrontarsi sul tema della sicurezza. La squadra vincente verrà premiata con 1.000 euro in buoni acquisto, utilizzabili negli ambiti sport, cultura, tecnologia, spettacolo e musica; alla seconda classificata 600 euro, alla terza 400 euro.

USCITE DI SICUREZZA, LA SESTA EDIZIONE: FOCUS SULLE CATEGORIE FRAGILI

La sesta edizione del progetto “Uscite di sicurezza” è stata inaugurata a febbraio, con una conferenza stampa cui hanno partecipato Giovanna Pentenero, Assessora al Lavoro della Città di Torino, e Vincenzo Pacileo, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, insieme ad alcune classi degli Istituti Beccari, Birago, e Bodoni-Paravia, in rappresentanza del mondo giovanile a cui è rivolto questo percorso teso a ricordare l’importanza della sicurezza nella vita e nel lavoro.

Le attività, a cui hanno partecipato oltre 2.000 studenti nel corso delle sei edizioni, ogni anno hanno un focus specifico. La quinta edizione ha affrontato il tema della cybersicurezza e per il 2024 l’ambito prescelto è stata la sicurezza per i più fragili, ossia per ragazzi e adulti che vivono in condizioni più difficoltose e che spesso, per inserirsi o rimanere nel mercato del lavoro, accettano o sottovalutano l’importanza della sicurezza, oppure ne percepiscono soltanto i limiti e non le opportunità̀. L’obiettivo è fornire una tutela reale alle fasce più deboli della popolazione: persone con disabilità, immigrate, gli stessi giovani e le donne nei casi di mancata tutela delle differenze di genere.

Numerose le attività proposte:

a tutti i partecipanti è stato fornito un Kit didattico “Cybersecurity” composto da una serie di strumenti a disposizione del personale docente: materiale fotografico e informativo, in forma cartacea e/o multimediale, video con interviste a professionisti esperti di cybersecurity, strumenti per l’attività interattiva. I video “Scoprire i mestieri e la sicurezza” descrivono vari profili professionali e rischi connessi all’esercizio delle professioni degli intervistati;

con il progetto Smart Safe: la sicurezza per Me!, le scuole della Città, ma anche i singoli giovani, sono stati coinvolti in una “call” per la realizzazione di prodotti di comunicazione che sappiano spiegare la sicurezza vista dai ragazzi attraverso un linguaggio innovativo, smart, immediato e virale;

la “Checklist della sicurezza” ha coinvolto direttamente i rappresentanti delle categorie vulnerabili e fragili: attraverso un percorso di incontri condotti da facilitatori e animatori sociali si è definita di una lista di buone prassi e norme per la tutela della sicurezza sul lavoro, delle pari opportunità e dell’inclusione nel mondo del lavoro.

I NUMERI DEL DRAMMA: IN ITALIA 1.041 MORTI BIANCHE NEL 2023

Per capire l’importanza del progetto “Uscite di sicurezza” non si può che partire dai numeri. Secondo l’ultima elaborazione dei dati Inail fatta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, nel 2023, in Italia, gli incidenti con esito letale sono stati 1.041, quasi tre al giorno. A dimostrazione che quella delle morti bianche resta una piaga, nonostante negli ultimi anni si sia registrato un calo, passando dalle 1.709 del 2021 alle 1.235 del 2022.