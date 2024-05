'Furbetti dei rifiuti' e zozzoni in azione tra via Lessolo e via Varallo

La denuncia arriva dal consigliere comunale di minoranza Pino Iannò di Torino Libero Pensiero: "“Effettuare la raccolta differenziata in modo corretto è un dovere civico e posizionare i cassonetti nei giorni giusti per lo svuotamento lo è altrettanto. Un servizio quest’ultimo, che risulta oneroso per i condomini, che devono pagare un incaricato per portarli in strada".

“Fino qui è tutto regolare - sottolinea Pino Iannò - ma i cittadini di via Lessolo angolo via Varallo infuriati, mi hanno segnalato che i soliti “sporcaccioni”, oltre a buttare i rifiuti fuori dai contenitori, ne approfittano per buttare qualsiasi cosa negli stessi”. Risultato? La raccolta non è più “differenziata”, il condominio rischia di essere sanzionato e intorno ai contenitori si forma una discarica “a cielo aperto”.

“A questo punto - prosegue il consigliere di Torino Libero Pensiero, che ha depositato un’interpellanza questa mattina - è necessario posizionare cassonetti dotati di chiusura a chiave per evitare i disagi ai residenti e ho chiesto, se ci sia intenzione da parte dell’Amministrazione di collocare nelle vicinanze nuove isole ecologiche. Riusciremo a scoraggiare gli ignoti “sporcaccioni” di turno? All’Amiat l’ardua sentenza!“.