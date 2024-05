Residenze reali sabaude nasce il nuovo istituto museale guidato da Filippo Masino

nonché i siti delle Abbazie di Vezzolano e Fruttuaria, del Forte di Gavi, del Castello di Serralunga e delle Aree archeologiche di Libarna, Industria e Augusta Bagiennorum.



La direzione del nuovo istituto è affidata a Filippo Masino, dirigente tecnico di nuova nomina, selezionato dal Ministero della cultura attraverso un corso-concorso. Architetto, si è formato al Politecnico di Torino come storico dell’architettura ed esperto di beni culturali, temi che ha approfondito nell’ambito del dottorato in Storia dell’Architettura e del master in Economia dei Beni Culturali all’Università degli Studi Roma Tre. Ha svolto docenze in Restauro architettonico al Politecnico di Torino