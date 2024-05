Strasantamonica 2024: anche il bel tempo ha accompagnato il record della corsa più "longeva" di Torino [FOTO]

Ci si è messo anche il clima - finalmente primaverile - ad accompagnare l'edizione 2024 della Strasantamonica, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri organizzata dalla parrocchia Santa Monica di Torino in occasione della sua festa patronale. Si tratta dell'edizione numero 24, "traguardo" che permette di fregiarsi della definizione di corsa più longeva della città, con la prima edizione che si è svolta addirittura nel 1987.





Partiti alle 16

La partenza si è tenuta alle 16 in via Vado 9, a pochi passi della fermata Metro Lingotto. Un pomeriggio di festa, che ha visto la partecipazione di 500 partecipanti di tutte le età (record di sempre), che percorrono ciascuno al proprio passo il percorso che si snoda tra le strade del quartiere Nizza Millefonti e l’area verde lungo il Po. Nel dettaglio, queste le strade attraversate: via Vado (partenza), via Spotorno, via Millefonti con attraversamenti delle vie Genova e Ventimiglia, via Ventimiglia (marciapiede lato destro), passerella Bailey su corso Unità d’Italia, parco Millefonti fino all’altezza di corso Polonia; ritorno con passaggio su Giardino Levi, via Garessio con attraversamento delle vie Genova e Ventimiglia, via Spotorno e via Vado (arrivo).

Le cifre dell'edizione 2024

I numeri parlano anche di 4200 wafer distribuiti nei pacchi gara, 30.000 grammi di caffè, 100 litri di te’ preparati per il rinfresco, mentre ha 92 anni l’iscritto più anziano e 7 mesi l’iscritta più giovane. In tutto sono stati 20 gli sponsor coinvolti, tra negozi di vicinato e aziende.

Anche quest’anno alla Strasantamonica sono presenti gli atleti speciali dei Maratonabili, che porteranno il loro entusiasmo e la loro allegria contagiosa.