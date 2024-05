"I bimbi fanno rumore, stop al centro estivo in via Catania. Ma invece contro ubriachi e furti nulla"

I residenti di Borgo Rossini si mobilitano per dire stop al degrado ed in difesa del diritto al divertimento dei bambini. Venerdì scorso Anna Ponti, residente in quest'angolo della Circoscrizione 7, ha pubblicato un post di sfogo sui problemi della zona, a partire dalla malamovida.

Alcol a poco prezzo e ragazzi ubriachi

Negli ultimi anni, complice l'offerta di alcol a poco prezzo, i ragazzi si ritrovano dall'ora dell'aperitivo fino a tarda notte alle Panche.

"Se ti viene la malaugurata idea - spiega Ponti - di passare in macchina alle 7 di sera in via Rossini non riesci perché orde di ragazzini ubriachi bloccano la via. Nonostante sia solo l’ora dell’aperitivo, loro hanno già bevuto fiumi di quei famosi spritz venduti a 2,50 euro".

I furti

A finire nel mirino dei giovani anche i locali e negozi di via Catania e di via Reggio. "In due settimane, un mese fa, sono state spaccate le vetrine e rubate le casse di almeno 5 negozi". Rubate poi biciclette parcheggiate in strada e addirittura dai cortili.

"Ci sono persone - prosegue Anna Ponti - che sono alla quarta bici rubata in un mese: gira voce che siano sparite pure le rastrelliere. Succede anche che di notte danneggino le macchine".

Stop al centro estivo in via Catania