Elezioni Comunali Rivoli: il candidato Sindaco Alessandro Errigo presenta i punti del programma

La coalizione di centro sinistra si è presentata sabato 18 maggio nei giardini antistanti il Parco Turati, dove Alessandro Errigo ha spiegato i punti fermi del programma che progetta una visione equilibrata e responsabile per la Rivoli del futuro, con una comunità sostenibile, inclusiva e prospera affinchè la città torni ad essere il cuore pulsante della Provincia di Torino e della Zona Ovest.

Rivoli deve poter essere la città ideale per chiunque voglia creare una famiglia; una protagonista nella lotta al cambiamento climatico, sperimentando le Comunità Energetiche, evitando consumo di suolo e rivoluzionando la sua mobilità. Il trasporto pubblico deve essere migliorato per consentire a tutti di godere delle stesse opportunità, soprattutto con l’arrivo della Metropolitana. Errigo punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale affinchè possa essere occasione di crescita, con un grande Festival Rivolese, la riorganizzazione della Biblioteca e l'impegno per fare di Rivoli la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea.

La cultura, il teatro devono essere volano di una rinascita turistica e commerciale e un' alleanza strategica con le città più vicine, opportunità di sviluppo. Molti i progetti che sostengono politiche per contrastare la povertà e l'emarginazione ed affrontano l'emergenza abitativa per garantire accesso equo ai servizi pubblici per tutte le fasce della popolazione e stimolano la coesione sociale e l'inclusione. Nel programma si citano: impegno per supportare gli anziani nella loro quotidianità, la creazione della Consulta degli Animali, la salvaguardia del patrimonio naturalistico e del turismo della Collina Morenica. Grande la concentrazione sul tema sport con il rinnovamento delle strutture esistenti, la restituzione alla città di un Palazzetto dello Sport e di una piscina adeguati e lavoro, con il progetto di un Salone del Lavoro periodico con scambio tra domanda e offerta e la promozione di agevolazioni per le industrie che vogliano insediarsi sul territorio. Errigo crede in una città che investe sui giovani ed opera per garantire loro un'istruzione adeguata al mondo del lavoro e luoghi di aggregazione dedicati. Fondamentale il potenziamento del sistema sanitario ed una collaborazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, con una gestione trasparente e partecipativa degli affari comunali. Democrazia e antifascismo non possono infine non essere i valori imprescindibili dell' amministrazione di una città che ripudia la guerra e rientra nel CO.CO.PA .

Per contattare Alessandro Errigo:

