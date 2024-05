Pnrr, al via i lavori per la provinciale di Massello: chiusure nei giorni lavorativi

Dopo le fasi iniziali di sopralluogo e organizzazione del cantiere, entrano nel vivo i lavori sulla Strada Provinciale 170 di Massello tra il km 2+500 e il km 4+500, che sono finanziati dal PNRR per un importo di 400.000 euro e comprendono la pulizia e la messa in sicurezza di porzioni del versante roccioso di monte. Nel tratto stradale in questione, in occasione di precipitazioni particolarmente intense, si sono verificati periodicamente crolli di materiale roccioso, che hanno coinvolto anche la sede stradale. Negli ultimi vent’anni l’area è stata pertanto oggetto di numerosi interventi di somma urgenza, che hanno dato avvio ad una serie di studi di approfondimento di carattere geomeccanico, affidati al Politecnico di Torino sia dalla Città metropolitana di Torino che dai Comuni di Salza di Pinerolo e Massello.

Gli interventi previsti e avviati sono compresi tra quelli gestiti dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del PNRR e volti alla gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico. In particolare, la progettazione dei lavori ha avuto come finalità la mitigazione del rischio di dissesto del versante e il miglioramento della sicurezza del transito. Sono previsti la pulizia del versante, con rimozione delle parti di ammasso roccioso instabili o potenzialmente instabili; la messa in opera di reti in aderenza e l’esecuzione di interventi di chiodatura, per permettere la stabilizzazione ed il contenimento del materiale di parete.