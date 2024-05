Daniele Accossato, Crissi Campanale e Silvia Loi sono i tre artisti finalisti del Premio Fondazione BuonoLopera di Paratissima Talents 2024

In occasione di Paratissima Talents, la mostra dei talenti di emergenti di Paratissima (visitabile fino al 2 giugno alla Cavallerizza, in via Verdi 5 a Torino), la giuria composta da Giulio Buono, Eleonora Innocenti Sedili e Laura Tota, ha decretato i tre artisti che maggiormente si sono distinti per talento, tecnica e contemporaneità di linguaggio: Daniele Accossato, Crissi Campanale e Silvia Loi.

Per la prima volta la Fondazione BuonoLopera sostiene Paratissima Talents e i suoi artisti con la costituzione di un premio che riconoscerà tre montepremi in denaro destinati agli artisti selezionati.

Le opere vincitrici saranno esposte a Villa Chiuminatto, sede della Fondazione BuonoLopera, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, per la terza edizione di Eclectic Estival, il festival benefico, anticonvenzionale ed eclettico, fin dal nome, che propone quattro concerti in due giorni. Sabato 14 settembre è in programma la premiazione dei tre giovani talenti artistici.