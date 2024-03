Moncalieri si prepara a cambiare volto al 'salotto' di piazza Vittorio Emanuele

A Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia per il via agli interventi che daranno un nuovo volto a piazza Vittorio Emanuele, il 'salotto', il cuore pulsante del centro storico.

Saranno spostate aiuole e panchine

Con l’attivazione della nuova Ztl h24 cambierà un pò tutto. L’avvio dei lavori per la posa della segnaletica e dei pannelli non è ancora stato fissato, ma l’entrata in vigore della zona a traffico limitato con la relativa pedonalizzazione della piazza dovrebbe portare il Comune a spostare, probabilmente lateralmente, aiuole e panchine, in modo da lasciare nuovamente libera la parte centrale.

La novità dovrebbe avvenire già nei prossimi mesi per restituire la piazza alla possibilità di accogliere oltre agli eventi anche la processione del Beato Bernardo in programma a metà luglio: la rievocazione, dopo che negli ultimi anni aveva traslocato nel piazzale della chiesa del Beato Bernardo a Borgo Aje, dovrebbe infatti tornare nella piazza davanti alla Collegiata di Santa Maria della Scala, riproponendo la storica coreografia del passato.

Come funzionerà la nuova Ztl

A breve entreranno in azione gli operai per tracciare le canaline e posizionare le telecamere che disegneranno la nuova Ztl, portando così a compimento un progetto avviato da ormai diversi anni. Il disegno è noto, con un progetto a tre modalità differenti che sarà controllato da sette impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli, che prevede oltre alla Ztl centrale (piazza Vittorio, che sarà interdetta alle auto H24), una Zona a Traffico Limitato interna che riprende l’attuale impostazione e che sarà attiva tutto l’anno ma con orari differenti tra estate ed inverno e tra giorni feriali e festivi, e una esterna da Borgo Navile a piazza Baden Baden che verrà invece 'accesa' a gettone, in caso di eventi di grande richiamo, che già oggi portano alla chiusura dell'intera area.

Varchi presidiati (almeno all'inizio)

Come hanno più volte ribadito sia il sindaco Paolo Montagna che l’assessore Angelo Ferrero, sarà graduale. Una volta posizionate ed accese le telecamere non scatteranno da subito le multe, ma sarà dato tempo ai cittadini per abituarsi alla nuova viabilità: sarà quindi previsto un periodo di pre esercizio “di durata non inferiore a 30 giorni”, durante il quale i varchi saranno presidiati dalla Polizia Municipale. L'obiettivo è di andare a pieno regime entro l'estate.