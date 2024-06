Universiadi sempre più vicine, ghiaccio bollente al Palavela anche d'estate

Anche questa estate il ghiaccio del Palavela brillerà grazie alla riapertura di Casa TO2025, un progetto rivolto alla cittadinanza e agli appassionati degli sport invernali dove divertirsi e provare per la prima volta il brivido del pattinaggio, ma non solo.

Il principale obiettivo della realizzazione di CasaTO2025, oltre alla promozione dello sport come strumento di condivisione, integrazione e inclusione, è quello di far conoscere a tutti il grande evento dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025, che si svolgeranno dal 13 al 23 gennaio dell’anno prossimo, portando in città e sulle montagne piemontesi circa 3000 persone tra atleti e tecnici. ​Le iniziative costruite intorno agli sport invernali permetteranno di avvicinare bambini, giovani e famiglie all’evento, promuovendo il territorio piemontese come Casa dello Sport 365 giorni l’anno.

PATTINAGGIO LIBERO e APERIGHIACCIO

La pista più bella d’Italia apre al pubblico anche in estate, ad un costo di soli 3€ + 2€ di affitto pattini, con apertura il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00.

Inoltre, il mercoledì sarà possibile godersi un gustoso Aperighiaccio: anche chi non pattina potrà rinfrescarsi al bar del Palavela mentre i pattinatori si scatenano in pista, aperta eccezionalmente fino alle 19.30. Il costo dell’Aperighiaccio è di 6 € bibita inclusa, mentre il biglietto per pattinare rimane di 3€ (+ 2€ per chi desidera noleggiare i pattini).

FISULANDIA

La grande novità di questa estate sarà FISULANDIA, un piccolo villaggio degli sport invernali che verrà allestito nell’area esterna del Palavela. Ghiaccio e neve si presenteranno al pubblico con molteplici attività e il supporto di istruttori qualificati, per permettere a chiunque di mettersi alla prova e divertirsi con sfide simulative dei cosiddetti “sport bianchi”. Il biglietto ha un costo di 3€ a persona.

LA STORIA DEI FISU GAMES

Nelle aree interne del Palavela sarà allestita la mostra sulla storia dei FISU World University Games in immagini, un viaggio iniziato 75 anni fa proprio a Torino, per volontà dell’allora presidente del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) Primo Nebiolo (ideatore delle prime Universiadi nel 1959), e che ha unito le Nazioni sotto il segno dello sport universitario.

INCLUSIONE E SPORT CON UGI

Così come i Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025, anche Casa TO2025 nasce con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti di poter passare una giornata sul ghiaccio. Anche le associazioni per persone con disabilità fisiche e/o intellettive avranno modo di poter prenotare una indimenticabile gita o delle lezioni specifiche all’interno del fantastico Palavela. Il biglietto per un'ora di pattinaggio con assistenza dell'istruttore ha un costo di 5€. Qualora si volessero sperimentare anche le attività di FISULANDIA (sempre con un istruttore in accompagnamento), il costo del pacchetto dedicato è di 7€.

Inoltre, nell’ambito del programma “Sport con UGI”, viene confermata la charity partnership tra il Comitato Organizzatore WUG Torino 2025 e l'Associazione OdV UGI (Unione Italiana Genitori contro i Tumori Infantili): Casa TO2025 accoglierà un centinaio di bambini e ragazzi che potranno divertirsi in pista tutta l’estate, oltre a sperimentare le attività di FISULANDIA.

GITA PER ESTATE RAGAZZI - SUMMER CAMP EXPERIENCE