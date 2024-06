Hurry Up Slowly fa tappa in Piemonte: la musica elettronica da Miami alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Sarà la Palazzina di Caccia di Stupinigi ad ospitare il primo appuntamento europeo di Hurry Up Slowly, che per l’occasione vedrà come protagonista della serata del 29 giugno, Marco Carola, DJ e producer iconico fra i più conosciuti al mondo, vero e proprio pioniere della scena techno globale e fondatore della celebre serie di eventi Music On.

Hurry Up Slowly nasce a Miami per creare esperienze musicali uniche ed immersive, organizzando eventi di musica elettronica e underground in location straordinarie; le collaborazioni passate includono Miami Art Week, BPM Festival in Costa Rica, Sonar a Barcellona. Hurry Up Slowly è diventato un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali a livello globale, grazie a una selezione artistica di alta qualità, che accosta a grandi talenti della musica elettronica, talenti emergenti e nuovi artisti, anche attraverso l’omonima etichetta discografica lanciata nel 2021 e che in breve tempo si è conquistata il plauso di pubblico e addetti ai lavori.

L’obiettivo di qualsiasi evento organizzato da Hurry Up Slowly è riunire le persone attraverso esperienze memorabili che celebrano la musica e la creatività. La straordinaria cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco e sito di straordinaria bellezza, è quindi la location ideale per ospitare un evento di questa portata. La Palazzina si conferma così ancora una volta come luogo perfetto per vivere esperienze collettive di alto livello, in cui la cornice diventa assoluta protagonista dell’evento stesso. Dietro l'iniziativa c’è Fondazione Reverse che con la produzione di Fabio e Alessio Boasi organizza i festival TODAYS, Ritmika e Sonic Park, quest’ultimo proprio a Stupinigi; l’evento in collaborazione con Hurry Up Slowly rappresenta quindi il proseguimento naturale del lavoro di valorizzazione della Palazzina portato avanti negli anni.

Con Marco Carola si esibiranno inoltre Ahmed Spins, stella nascente della scena house e nel roster dell’etichetta Deep House Bible, e Calussa, talento della musica elettronica e fra gli artisti dell’etichetta di Hurry Up Slowly. La line up sarà completata da Ary:eh, Ebmath, Tiffy Vera.