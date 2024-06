Sanità, Pentenero: "Perché la giunta regionale uscente si accanisce contro i malati cronici non autosufficienti?"

"Esprimo tutto il mio sostegno a coloro che in queste ore stanno protestando contro una pessima scelta della giunta regionale uscente. In pratica, l'amministrazione Cirio ha deciso di destinare l'equivalente di mille convenzioni annue a un ulteriore bonus per i gestori privati delle strutture assistenziali per malati cronici non autosufficienti", così Gianna Pentenero, candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra, commenta uno degli ultimi provvedimenti adottati dall'esecutivo regionale prima del voto.

Come hanno già sottolineato alcune realtà del terzo settore, ad esempio la Fondazione Promozione Sociale Onlus, è "una misura che non ha alcun impatto concreto sulle spese che utenti e famiglie devono affrontare: quelli in convenzione continueranno a pagare la quota alberghiera esattamente come prima; quelli non in convenzione (contratti privati da oltre 3mila euro al mese, perché le ASL hanno loro negato il diritto alla quota sanitaria) continueranno a pagare l'intera retta di tasca loro".