Droga, arrestato un 51enne trovato in possesso di cocaina e hashish: messo in carcere

I carabinieri di Chieri hanno arrestato un 51enne sorpreso in possesso di quasi 24 grammi di cocaina. La perquisizione si è estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri 25 grammi di hashish.



L'uomo si trova in carcere alle Vallette, mentre è stato messo ai domiciliari un 24enne che i carabiinieri di Poirino hanno arrestato con accuse simili, avendolo trovato in possesso di 5,1 grammi di cocaina e 3,5 grammi di hashish, insieme ai 12,7 grammi di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto nascosto all’interno dell’autovettura. Anche in questo caso le forze dell'ordine hanno perquisito la casa dell'uomo, dove sono stati trovati altri 1,8 grammi di cocaina e ulteriore materiale per il confezionamento della droga.