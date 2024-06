Al via a Torino il primo Festival dell'ingegnere: l'ingegneria si apre alla cittadinanza

Quanta ingegneria c’è nella vita quotidiana di tutti? Prende le mosse da questa domanda la prima edizione del Festival dell’ingegnere, l'evento aperto alla collettività organizzato nel capoluogo sabaudo dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e dalla sua Fondazione per venerdì 14 e sabato 15 giugno, dalle ore 10 alle 18.

Due giornate alla scoperta del (non così inaccessibile) mondo dell’ingegneria con attività per il pubblico nei gazebi allestiti lungo via Roma (tratto tra via Maria Vittoria e via Principe Amedeo), a cura delle Commissioni dell’Ordine e team studenteschi del Politecnico di Torino.

Il concept dell’evento nasce da una semplice constatazione: nell’arco della giornata, tutti noi svolgiamo azioni che, nel tempo, sono state migliorate e perfezionate dall’ingegneria: dalla preparazione dei cibi allo smaltimento dei rifiuti; dall’utilizzo di ascensori e montacarichi a quello dei mezzi di trasporto e delle rispettive infrastrutture per raggiungere i luoghi del quotidiano; dai fondamentali impianti a servizio delle nostre abitazioni sino alle più svariate tecnologie (ultima, in ordine di tempo, l’intelligenza artificiale).

A caratterizzare il Festival il fatto che gli ingegneri si metteranno “in piazza” per incontrare i cittadini, proponendo contenuti fruibili da tutti, con l’obiettivo di incuriosirli e avvicinarli al mondo dell’ingegneria. Infatti, nelle due giornate, è previsto un fittissimo programma di iniziative gratuite, tra le quali: il workshop “Il braccio e la mente: IA al polso”, in cui i partecipanti indosseranno un braccialetto per effettuare un’esperienza eseguendo alcuni tipi di movimento che verranno riconosciuti mediante un algoritmo di intelligenza artificiale.

Il mini workshop “Le carte della sostenibilità”, in cui il pubblico sarà stimolato, utilizzando carte illustrate, a fare un viaggio nel futuro e a immaginare uno scenario in cui sono stati raggiunti uno o più obiettivi presenti nell'Agenda 2030 ONU. Un addestramento in materia di sicurezza mediante l’uso della realtà virtuale. Il game formativo “Rebus biomedicale”, alla scoperta del mondo tech biomedicale. Partendo da un sondaggio per valutare quanto i cittadini sono preparati in materia antincendio, sarà poi possibile confrontarsi con gli ingegneri per avere chiarimenti sugli errori più comuni che si possono commettere tra le mura domestiche e sul miglior modo per intervenire su un incendio in casa.

E, ancora, tra le attività dei team studenteschi del Politecnico di Torino, verranno esposte una piattaforma vibrante su una costruzione di Lego che simula un terremoto e strutture di ponti in diverso formato, oltre a un’attività interattiva per costruire a incastro, con stecchi di legno, il ponte di Leonardo Da Vinci. In parallelo, per gli ingegneri, seminari di aggiornamento professionale presso le sedi dell’Ordine e della sua Fondazione, in via Giolitti 1.

Altra peculiarità dell’evento la sua “cifra giovane”: capofila dell’organizzazione è infatti la Commissione Giovani Ingegneri dell’Ordine, coordinata dal Consigliere della Fondazione Domenico Perrotta, e ospite d’onore sarà il Network Giovani del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, coinvolto in varie attività. Il Festival vedrà inoltre la prestigiosa partecipazione del Presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, e di numerosi Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.

Per info: https://torino.ordingegneri.it/