Risparmiare divertendosi, a Torino la prima escape room per l'educazione finanziaria: sabato prova gratis

La scalata

L'esperienza di gioco simula la scalata a una vetta da parte di una cordata di alpinisti: a ogni turno, un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare delle sfide legate al contesto montano, da risolvere il più in fretta possibile per riuscire a terminare il percorso nel tempo assegnato.

I token

I giocatori si troveranno ad affrontare diverse prove, avendo a disposizione cinque token: ogni moneta corrisponde ad un aiuto nelle sfide. Ma bisogna fare attenzione: due sono da risparmiare per superare la stanza finale dedicata al tempo, sia quello meteorologico che del gioco.

La salita in montagna è una metafora della pianificazione finanziaria: la vetta rappresenta l'obiettivo e il cronometro il tempo per raggiungerlo, mentre le sfide che impegnano i giocatori – ovvero i risparmiatori, – rappresentano i passi della pianificazione, come il calcolo delle entrate, la stima delle uscite e la previsione di accantonamenti.

Prova gratis

Il pubblico potrà provare la nuova attività gratuitamente sabato 15 giugno in uno tre turni in programma alle 15, 16 e 17 prenotandosi tramite l’indirizzo mail: prenotazionimdr@civita.art o al numero verde 800.167.619. L’attività verrà proposta anche a luglio e da settembre una volta al mese.

Il Museo

Con l'occasione tutti visitatori potranno anche scoprire le varie sale del Museo (video 3d, documentari, interviste, animazioni teatrali, app), inclusa la postazione di intelligenza artificiale "Test & Fun" che consente di dialogare con le due mascotte del Museo, For e Mika, per scoprire la propria relazione con il denaro e il risparmio.

Inoltre potranno apprezzare la collezione di salvadanai unica al mondo e provare la nuova exhibit "Ammirare", uno spazio fisico e virtuale dove la riproduzione animata di dieci opere d'arte da musei italiani e internazionali spiega al visitatore in modo originale e coinvolgente i principi dell'economia.