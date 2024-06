A Nichelino tornano le 'Notti magiche': megaschermo per vivere le partite della nazionale agli Europei

Le 'Notti magiche' per antonomasia erano state quelle del 1990, dei Mondiali di calcio disputati in Italia, che avevano sollevato un incredibile entusiasmo popolare per l'Italia di Schillaci, che però si fermò nella semifinale contro l'Argentina. A Nichelino, però, hanno deciso di rilanciare quell'esperienza, già vissuta all'Open Factory con maggiore fortuna nell'estate del 2021, con il successo della nazionale di Mancini a Wembley.

Da sabato ai giardini del centro Grosa

Un bis degli azzurri agli Europei appare molto difficile, ma la voglia di stare insieme e di vivere in compagnia le sfide dell'Italia è tanta. Ed allora è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno delle 'Notti magiche': l'appuntamento per chi vuole tifare la squadra di Spalletti è sabato 15 giugno per la prima partita degli azzurri contro l'Albania, ai Giardini del Centro Grosa in via Galimberti 3.

Maxischermo Ledwall (che viene montato in questi giorni), pre-partita con il Bar Sport alla presenza di giornalisti sportivi a partire dalle ore 20, con ingresso libero. La ricetta è semplice: birra gelata, tifo indiavolato e la voglia di stare insieme per tifare.

Il maxischermo per tifare la nazionale

L'iniziativa sarà poi ripetuta in occasione delle altre due sfide del girone contro Spagna (20 giugno) e Croazia (lunedì 24), con l'auspicio di altre Notti Magiche, se gli azzurri sapranno fare strada nel torneo.