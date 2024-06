Il professore incatenato con gli studenti al Politecnico: "Vogliamo prendere una posizione?" [VIDEO]

" Bisogna prendere una posizione. Vergognatevi! - ha gridato - Se non era per gli studenti il Politecnico faceva una figura di m***a. Prendete una posizione, siete o no docenti universitari? ".

L'invito fatto al Rettore Corgnati

La richiesta direttamente al Rettore Stefano Corgnati, invitandolo ad accogliere gli studenti per un dialogo. "Rettore parliamoci - ha detto - ricevi gli studenti e mettiamoci d'accordo per fare diventare il Politecnico un'università decente dal punto di vista morale ed etico. Bisogna dare tempo al Rettore: sì al dialogo ma poi non devi chiamare la polizia e non devi mettere i guardioni qui dentro perché sennò non è dialogo. La trasparenza è la cosa più importante perché se si sanno certe iniziative in ambito bellico, certe collaborazioni, con il dual use, se si sanno poi non si fanno perché che venga fuori da dove prendi i fondi di ricerca può non fare piacere e li prendi da un'altra parte".

"Siamo in grado di collaborare con centinaia di aziende che non sono per nulla coinvolte con progetti bellici, siamo un'università di eccellenza! Non c'è bisogno di collaborare con questi che ti danno denari sporchi di sangue, possiamo lo stesso essere la prima università italiana tecnica anche senza Leonardo", ha concluso Zucchetti.