Ai Docks Dora nasce il Rock Garden Fest: tra gli artisti Absenthee, Edamame, Dionysian

Domenica 23 giugno dalle ore 18, una line up ricca di talento con il “rock per mamme” degli Absenthee, gli Edamame freschi del singolo “Butterfly”, l’energia degli Eden 4 All, il “rock troppo italiano” Aurora Motel e il postgrunge degli Portal Minds. A chiudere la serata saranno i Dionysian che arrivano dai concerti all’Hard Rock Cafè di Monaco e al Whisky a Go Go di Los Angeles.