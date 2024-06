Tra natura, tradizione e gastronomia, Lombriasco si appresta a celebrare “Il Po in festa”

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Lombriasco , là dove il fiume più lungo d’Italia segna per un tratto il confine tra la Città metropolitana di Torino e la Provincia di Cuneo, torna la manifestazione “Il Po in festa”, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il patrocinio della Città metropolitana. I lombriaschesi coinvolgono nella loro festa anche gli amici della Pro Loco di Villastellone e i cuneesi delle Pro Loco di Faule, di Polonghera e di Vergne, frazione divisa tra i Comuni di Barolo e Narzole. Ognuna delle associazioni cucina uno o più piatti e specialità gastronomiche, in un gemellaggio interprovinciale all’insegna della buona cucina. Così i langaroli di Vergne propongono l’hamburger vergnanese con la carne di Fassona, mentre i padroni di casa, da buoni pescatori d’acqua dolce, si esibiscono nella preparazione delle anguille in carpione e fritte ma, con un salto ideale nella vicina Liguria, preparano anche le acciughe al verde e in salsa rossa e i calamari fritti. Non può mancare la celebre bagna caôda di Faule, così come gli agnolotti e i canestrelli di Polonghera, le alette di pollo e lo spiedino di Angus e le verdure in pastella di Villastellone. Per informazioni e prenotazioni dei momenti enogastronomici si deve contattare la Pro Loco di Lombriasco al numero telefonico 347-6457739 o all’indirizzo info@prolocolombriasco.it

Le serate di venerdì 28 e sabato 29 giugno sono allietate rispettivamente dalla Vintage Band e dallo spettacolo “Tüt a post” del duo comico Marco & Mauro. Il sabato sera per i bambini la baby dance è a cura di Bubu Settete. Tra le 15 e le 18 del sabato e della domenica è possibile visitare il Museo di scienze naturali dell’Istituto Salesiano di Lombriasco, con prenotazioni su WhattsApp al numero 347-6457739 e ritrovo dei partecipanti al gazebo della Pro Loco.

Domenica 30 alle 9,30 è invece in programma la Camminata lungo il Po, con visita guidata all’oasi botanica della frazione Ceretto e passaggio nel punto di confluenza del Maira nel Po. L’oasi del Ceretto deriva dalle escavazioni per l’estrazione di sabbie e ghiaie, iniziata nel 1974 con la nascita dell’attuale lago e della collina “belvedere”. Dal 1982 l’area è interessata da attività di recupero ambientale, volte in un primo momento alla realizzazione di un catalogo botanico vivente. Negli anni è nato un centro agro-ippico ed è proseguito il recupero ambientale, con interventi di rinaturazione secondo i più moderni criteri della gestione naturalistica. La partecipazione alla camminata è gratuita e il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9 . Il percorso è lungo 6,4 km ed è quasi interamente sterrato. Al termine, ai partecipanti viene offerto un buono sconto per il pranzo con i piatti proposti dalle Pro Loco. Per informazioni e adesioni si possono chiamare i numeri telefonici 328-6973123 o 347-6457739 o scrivere a info@prolocolombriasco.it