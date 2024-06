Titanus 120° Classics: cinque capolavori del cinema italiano tornano nelle sale del Piemonte

In occasione della campagna estiva Cinema Revolution, Nexo Digital, Titanus e Rai Com presentano Titanus 120° Classics, il festival che riporta nelle sale cinque capolavori del cinema italiano restaurati. L’appuntamento celebra i 120 della prima casa cinematografica italiana fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo e portata all’apice del successo dal figlio Goffredo grazie alla collaborazione coi Grandi Maestri del Cinema Italiano. Tra le storie a marchio Titanus compaiono commedie all’italiana, capolavori come Il Gattopardo, musicarelli, polizieschi, colossal sino ad arrivare alle prime serie tv.

Per festeggiare l’anniversario dei 120 anni, da giovedì 27 giugno per cinque settimane torneranno al cinema secondo il seguente calendario cinque capolavori prodotti da Titanus restaurati:

Dal 27 giugno al 3 luglio, IL GATTOPARDO di Luchino Visconti

Dal 4 luglio al 10 luglio, LA CIOCIARA di Vittorio De Sica

Dall’11 luglio al 17 luglio, ROCCO E I SUOI FRATELLI di Luchino Visconti

Dal 18 luglio al 24 luglio, PANE AMORE E FANTASIA di Luigi Comencini

Dal 25 luglio al 31 luglio, LA PRIMA NOTTE DI QUIETE di Valerio Zurlini

In Piemonte i cinema che aderiscono sono:

Beinasco The Space

Moncalieri Uci

Torino Ideal Cityplex

Torino Romano

Torino The Space

Torino Uci

L’elenco delle sale che parteciperanno a Titanus 120° Classics è disponibile su nexodigital.it