A fine giugno le bandiere di tutta Italia voleranno sul cielo di Venaria per i XXV Giochi Giovanili della Bandiera

Una gara tradizionalmente tenuta ad Asti, dove forte è la tradizione delle bandiere, che invece quest'anno avrà come sfondo la magnifica location della Corte d’Onore e nel Cortile della Citroniera della Venaria Reale, capolavoro juvarriano. Sarà infatti la celebre Reggia dei XXV Giochi Giovanili della Bandiera che si terranno il 28, 29 e 30 giugno prossimi.

La competizione, sotto l'egida della Fisb, vedrà in gara 36 i gruppi provenienti da tutta Italia: più di 800 atleti tra i 7 e i 15 anni si sfideranno eseguendo esercizi nelle specialità di Singolo, Coppia, Squadra e Musici.

Nel 2024 ricorrono anche i 600 anni del “Drapò”, la bandiera ufficiale del Piemonte, che dal 1424 reca in dote la storia del nostro territorio: da qui l’idea di portare in Piemonte una manifestazione nazionale sbandieratori, per unire i sei secoli di storia del “Drapò” con la storia contemporanea che scriveranno i giovani atleti italiani sul pavé della Reggia.

La prima Paratenzone

Domenica 30 giugno avrà luogo anche la I Paratenzone, Campionato Nazionale riservato agli atleti con diverse abilità. Saranno quattro i gruppi in gara: Borgo San Lazzaro di Asti, Gruppo Storico Megliadino San Vitale (PD), Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia (IM) e Borgo San Martino di Saluzzo.

“Avere come sfondo le architetture che circondano la Corte d’Onore, e che delimitano il Cortile della Citroniera, - spiega Silvio Quirico, Rettore del Borgo San Lazzaro di Asti, organizzatore dell'evento - sono un invidiabile biglietto da visita che il Piemonte lascerà nei cuori di migliaia di atleti, dirigenti e accompagnatori che saranno impegnati nelle gare”.

“La Reggia di Venaria è un palcoscenico naturale di rara bellezza, grazie anche alla sua architettura barocca tipica delle regge e dei castelli sabaudi. – dichiara Alex d’Amico, Consigliere Nazionale della F.I.S.B. – Quando abbiamo ricevuto la candidatura di Venaria, con la Presidente Antonella Palumbo e il Consiglio Federale eravamo sicuri che la location della Città e della Reggia sarebbero stati la perfetta cornice per una delle Manifestazioni Federali più importanti dell’anno, perché improntata sui giovani e sul futuro”.

“Nell’ottica di miglioramento continuo del Gruppo Sbandieratori e Musici, puntando all’aspetto atletico e di preparazione agonistica, il Borgo San Lazzaro ha deciso di integrare l’attività propedeutica alle gare con la creazione dell’Associazione Borgo San Lazzaro Asti ASD – dichiara Antonio Cancro, Presidente dell’Associazione - con l’intento di unire le peculiarità della disciplina del Twirling a quella dello sbandieratore. Molti sono i punti in comune per quanto riguarda la preparazione atletica, la gestualità e i movimenti che possono ritrovarsi anche negli esercizi di singolo e coppia, e la sincronia che deve avere un esercizio di squadra".

“Negli ultimi vent’anni il livello tecnico dei Gruppi rionali e borghigiani, sulla spinta del continuo migliorarsi per competere e primeggiare nella sfida di casa denominata “Palio degli Sbandieratori”, è salito notevolmente – dichiara Riccardo Origlia, Assessore Turismo e Manifestazioni della Città di Asti – ed oggi la nostra Città può vantare gruppi in tutte le categorie della Federazione Italiana Sbandieratori, sintomo di quanto la Città punti sul Palio e sui Borghi e Rioni come volano di immagine.

L’evento sarà anche volano di immagine per far conoscere il Palio di Asti, la Festa più importante della Città, fuori dalle proprie mura, proprio grazie agli sbandieratori. La Città di Asti vanta Gruppi di Sbandieratori e Musici fin dalla ripresa del Palio, avvenuta nel 1967.

Il programma

VENERDÌ 28 GIUGNO ore 20.30 - Corte d'Onore della Reggia di Venaria

CERIMONIA DI APERTURA

SABATO 29 GIUGNO

CORTE D'ONORE

ore 09.00 - 13.00 - Squadre e musici Under 15

ore 15.00 - 16.30 - Squadre e musici Esordienti

ore 16.45 - 17.00 - Squadre e musici Giovanili

CORTILE DELLA CITRONIERA

ore 09.00-10.50 - Singolo Giovanili

ore 11.00 - 13.00 - Coppia Under 15

ore 15.00 - 17.55 - Singolo Under 15

ore 18.10 - 19.30 - Coppia Giovanili

DOMENICA 30 GIUGNO

CORTE D'ONORE

ore 09.00 - 10.45 - Singolo Esordienti

ore 11.00-12.30 – I PARATENZONE

CORTILE DELLA CITRONIERA

ore 09.00 - 10.00 - Coppia Esordienti A seguire, premiazioni e proclamazione del Gruppo Campione d'Italia

I gruppi partecipanti

Associazione Aleramica - Alessandria (AL)

Rione Santa Caterina - Asti (AT)

Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana A.S.T.A. - Asti (AT)

Contrada Rione Santo Spirito - Ferrara (FE)

Associazione Sbandieratori E Musici Citta' Di Grugliasco - Grugliasco (TO)

Contrada Rione San Paolo - Ferrara (FE)

Gruppo Sbandieratori Battitori 'Nzegna – Carovigno (BR)

Contrada Rione Santa Maria in Vado - Ferrara (FE)

Borgo Don Bosco - Asti (AT)

APS Musici e Sbandieratori Arquatesi - Arquà Polesine (RO)

Borgo San Lazzaro - Asti (AT)

Sbandieratori delle Torri Metelliane - Cava dei Tirreni (SA)

Borgo San Pietro - Asti (AT)

Sbandieratori e Balestrieri Città di Volterra - Volterra (PI)

Comitato Palio Comune Di Baldichieri APS - Baldichieri d’Asti (AT)

Sbandieratori e Musici il Pozzo di Seravezza - Seravezza (LU)

Contrada Borgo San Giorgio - Ferrara (FE)

Sbandieratori e Musici Palio dei Micci - Querceta (LU)

Contrada Borgo San Luca - Ferrara (FE)

Sbandieratori Torre dei Germani - Busnago (MB)

Ente Palio della Città di Ferrara - Ferrara (FE)

Sestiere di Porta Maggiore - Ascoli Piceno (AP)

Gioco della Torre - Ripa di Serravezza (LU)

Sestiere Piazzarola - Ascoli Piceno (AP)

Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto - Asti (AT)

Sestiere Porta Romana - Ascoli Piceno (AP)

Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude - Alba (CN)

Sestiere Porta Solestà - Ascoli Piceno (AP)

Gruppo Sbandieratrici e Musici di Capriolo ETS - Capriolo (BS)

Sestiere Porta Tufilla - Ascoli Piceno (AP)

Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia - Quattro Castella (RE)

Gruppo Storico Musici e Sbandieratori Megliadino San Vitale - (PD)

Musici E Sbandieratori Tempesta Noale Aps - Noale (VE)

Rione Cattedrale - Asti (AT)

Rione De Brozzi - Lugo (RA)

Rione San Martino San Rocco - Asti (AT)