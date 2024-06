A Mirafiori Sud, torna il Festival dedicato alla cultura afro e romaní

Torna per la quinta edizione, dal 10 al 13 luglio, il Festival Afro & Rom a Mirafiori sud.



Quattro giorni di appuntamenti culturali a ingresso libero e gratuito (ad eccezione del cinema), all'interno di Estate a Sud a cura di Fondazione della Comunità di Mirafiori e nell’ambito del programma culturale “Torino, che spettacolo! Che bella estate!”.



"Il nostro principale obiettivo è far comprendere al nostro territorio, alla nostra Italia, e in generale a tutt* che la cultura Afro&Rom è un potentissimo strumento di espressione del potenziale creativo dei giovani, attraverso la realizzazione di eventi in sinergia con le altre realtà territoriali e la creazione di attività ad impatto culturale continuativo" spiegano i curatori Ivana Nikolic e Sara Formicola.

Un festival di danza e musica afro romaní concerti, laboratori e workshop, talk con attivisti, performance di teatro e danza, jam session e letture per bambini.

Il tutto si svolgerà all'interno della Casa nel Parco, la casa del quartiere di Mirafiori sud e al CPGringuito presso Spazio WOW.