A Rivarolo Canavese parte il primo percorso didattico al mondo dedicato all'Ukulele

Si consolidano i rapporti di collaborazione fra il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese in virtù di una convenzione che festeggia ben quindici anni di dinamica sinergia fra proposte didattiche e attività artistiche.

Spesso dunque i progetti formativi vengono concordati insieme nel nome dello sviluppo della Cultura sempre consapevoli del valore dello studio e dunque dell’alta formazione.

Un esempio è il preziosissimo intervento del Maestro Giovanni Albini: docente presso il Conservatorio Alessandrino dove ha avviato il primo corso accademico al mondo dedicato all’Ukulele. Il Maestro ha recentemente pubblicato l’album “Giovanni Albini: A contemporary ukulele”, insegna composizione al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano e ha tenuto conferenze in istituzioni importanti come Yale e il Curtis Institute.

Venerdì 28 giugno il Maestro Albini ha onorato l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo della sua presenza per raccontare la storia, la tecnica e la versatilità del repertorio di uno strumento troppo spesso confinato a musica folkloristica e amatoriale.

L’incontro ha visto la partecipazione, su prenotazione per numero limitato di posti in modo da garantire uno scambio di opinioni più prossimo, di giovani allievi di chitarra, cantanti e adulti incuriositi da questo percorso unico nel suo genere e, soprattutto, unico al mondo.

L’entusiasmo del Maestro Albini ha presto coinvolto tutti i partecipanti raccontando di come è arrivato lui stesso ad essere rapito da questo piccolo strumento così versatile da poter essere utilizzato dal repertorio della musica antica attraversando poi facilmente le trascrizioni della musica considerata classica fino ad arrivare a trascinanti accompagnamenti della musica pop nonché al travolgente sound blues e jazz. Uno strumento che ha appassionato nel tempo i grandi della musica pop, da Taylor Swift a George Harrison, e che aiuta spesso cantanti ed attori a “spettacolarizzare” le proprie perfomances sul palco proprio per la tipologia di strumento facile da trasportare e immediato nella sua comprensione.

Il Maestro ha quindi passato il testimone al suo allievo Bishal Nigra (già laureato in chitarra classica sotto la guida del Maestro Segre e docente presso l’associazione rivarolese) che sarà l’effettivo docente per il territorio a partire da settembre 2025. Per quanti, invece, volessero già provare qualche approccio musicale sullo strumento, Bishal sarà a disposizione per la settimana dal 1° al 5 luglio su appuntamento scrivendo a segreteria@liceomusicalerivarolo.it .