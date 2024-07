Open Day di tennis paralimpico al Monviso Sporting Club di Grugliasco

L'evento - rivolto a persone con disabilità motoria di tutte le età - rappresenta un'occasione unica per avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina sportiva. I posti disponibili sono 10 e per partecipare è necessario inviare la propria iscrizione entro l'11 luglio all'indirizzo e-mail piemonte@comitatoparalimpico.it

Durante la giornata sarà ricordato Carlo Cora, delegato paralimpico regionale della Federazione Italiana Tennis Padel, recentemente scomparso. Il Piemonte ha una grande tradizione di tennis paralimpico, in termini di praticanti e di grandi eventi organizzati. Per fare due esempi, il Circolo Monviso ha recentemente ospitato i primi Mondiali di para standing tennis (per atleti disabili in piedi), mentre a fine agosto al Circolo della Stampa - Sporting di Torino si svolgerà il 16° Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina.