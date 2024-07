Congresso annuale dei Testimoni di Geova: attesi circa 35mila partecipanti al Pala Inalpi

Anche a Torino, al Palaolimpico, circa 35mila persone (distribuite sull'intera durata dell'evento) si incontreranno per il congresso annuale dei Testimoni di Geova: un evento dal vivo di tre giorni aperto al pubblico promette di dare solo buone notizie.

Conosciuti anche per i grandi congressi che tengono in tutto il mondo, i Testimoni di Geova tornano al Palaolimpico (Arena Inalpi) a Torino con un programma molto atteso e pensato per condividere con i presenti consigli utili tratti dalla Bibbia e incoraggiamento.