Consonanze, una serata di cibo, teatro, musica dal mondo e Ricercatori alla spina

Martedì 9 luglio, gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese (via Francesco Lanfranchi, 28, Torino) ospitano il terzo appuntamento della rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre.

Si partirà alle 19.30 con i musicisti e le musiciste dell’Orchestra Terra Madre per un viaggio attraverso note occitane e ritmi mediterranei che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle musiche popolari del mondo. Con loro ci saranno anche questa volta le attrici della Compagnia Teatrale Asterlizze, che proporranno alcune intense letture ispirate ai racconti e alle testimonianze di donne migranti, per un intermezzo tra musica e parole. Nel corso del concerto sarà inoltre possibile gustare un aperitivo leggero sotto le stelle, in stile Imbianchini, con calice di vino e grissini.

A seguire intorno alle ore 21, per chi vorrà fermarsi anche a cena, inizierà poi l’originale evento di divulgazione multidisciplinare dei Ricercatori alla spina, gruppo di scienziate e scienziati provenienti da vari ambiti, che offriranno racconti di scienza mescolando intrattenimento e curiosità.

Il format è stato sviluppato dall'impresa sociale Psiquadro da un’idea di Claudio Forte, oggi professore associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, e approda in terre piemontesi anche grazie alla collaborazione di CentroScienza.

A tavola si viaggerà tra mondi e continenti, dimensioni della conoscenza, letteratura e fisica. Donne che hanno cambiato la scienza, ricercatrici che hanno attraversato i continenti per vivere e studiare vicino a noi, storie transcontinentali di contrasto al patriarcato.

Tra un ‘sorso’ di scienza e l’altro, si potrà gustare una cena alla carta che celebra i sapori della cucina piemontese intrecciandosi con diverse tradizioni gastronomiche.

Sia per l’aperitivo con concerto dell’Orchestra Terra Madre, che per la cena con i Ricercatori alla spina è richiesta prenotazione ai Decoratori e Imbianchini al telefono 011.8190672 o email ristoranteimbianchini@gmail.com

La rassegna "Consonanze" è uno spazio di scambio, convivialità e connessione autentica, realizzato grazie anche alla collaborazione con il progetto "Donne che salvano la terra" di Slow Food Italia.





Cos’è Consonanze

Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

Quattro sono le parole chiave intorno alle quali si articoleranno quindi gli appuntamenti per comporre un “discorso collettivo”, culturale e sociale: donne, migrazioni, lavoro, cura della terra. Ogni giornata vedrà diverse realtà, locali, nazionali e internazionali, coinvolte e protagoniste dello scambio di esperienze.

Attraverso la convergenza di tradizioni musicali diverse dell’Orchestra Terra Madre, gli interventi e letture delle attrici della compagnia teatrale Asterlizze e la condivisione di storie personali, “Consonanze" offre una prospettiva approfondita sulle tematiche cruciali del nostro tempo: dalle migrazioni e la memoria collettiva alla sfida di vedere riconosciuta la propria storia e le proprie capacità.

Prossimi appuntamenti di Consonanze

Martedì 17 settembre

Domenica 29 settembre nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto

Per partecipare:

Concerto + Aperitivo leggero: costo 7 euro.

Concerto + Cena + Ricercatori alla spina: tutto incluso nel costo della cena alla carta.