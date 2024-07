Carcere di Torino sempre più nel caos: da inizio anno 31 aggressioni e 35 agenti feriti

In forte aumento le aggressioni alla Casa Circondariale di Torino dall’inizio dell’anno: 31 aggressioni e 35 Agenti feriti.

"Mai prima d’ora numeri così spaventosi!", denuncia il sindacato di Polizia Penitenziaria Osapp. "Nei giorni scorsi, un detenuto straniero che si era recato nella Sala Magistrati del carcere per effettuare una videoconferenza è stato invitato dal Personale di Polizia Penitenziaria ad attendere nella sala apposita, al fine di evitare che “gironzolasse” nel corridoio. Tuttavia, il detenuto non ha gradito l’invito ed ha inveito pronunciando epiteti di vario genere nei confronti dell’Agente addetto al controllo del settore".

"Oltre a proferire epiteti, il detenuto ha distrutto gli arredi, due PC, monitor e altro, colpendo con un calcio l’Agente che poco prima lo aveva invitato a sostare nell’apposito locale. È intervenuto in soccorso dell’Agente il Sovrintendente di servizio per calmare il detenuto. Sia l’Assistente che il Sovrintendente, però, sono stati colpiti e si è reso necessario l’accompagnamento in Ospedale, da dove poi sono stati dimessi con 5 giorni di prognosi ciascuno".

"Il giorno successivo si è verificato un altro episodio di aggressione ai danni del Personale di Polizia Penitenziaria, avvenuto nel Padiglione C. Un detenuto, anche questo straniero, all’atto in cui veniva invitato dall’Agente ad attendere, ha cominciato a inveire e a minacciare l’Agente, tentando in un primo momento di colpirlo con un bastone e successivamente lanciandogli addosso lo stesso. L’Agente, nel tentativo di proteggersi il volto, è stato colpito al dito mignolo ed è stato necessario portarlo subito al Pronto Soccorso, da dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, riportando una frattura al dito".

"Come più volte denunciato dall‘O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), nella Casa Circondariale di Torino regna il CAOS più totale! Il Personale di Polizia Penitenziaria è completamente abbandonato a se stesso, con una gravissima carenza di organico (mancano 203 unità rispetto alla pianta organica)".